Murió a los 93 años el actor James Earl Jones

El actor falleció en Nueva York, de acuerdo con lo confirmado por su representante. Con una destacada carrera en teatro, cine y televisión, fue galardonado con múltiples premios, incluyendo un Oscar honorífico en 2017 que celebró su extraordinaria contribución a la industria cinematográfica a lo largo de varias décadas.

El legendario actor James Earl Jones, quien prestó su profunda y distintiva voz al icónico villano Darth Vader en la saga “Star Wars”, falleció a los 93 años, según informaron sus representantes el lunes.

Jones, conocido por su inconfundible tono barítono, también dejó una marca indeleble como la voz del Rey Mufasa en la película animada “El rey león” de Disney. A lo largo de seis décadas, su carrera fue prolífica y variada, abarcando tanto la pantalla grande como el teatro y la televisión.

Su debut en el cine ocurrió bajo la dirección de Stanley Kubrick en “Dr. Insólito”, donde interpretó al teniente Zogg en una misión a bordo de un B-52. Los temas militares se convirtieron en una constante a lo largo de su carrera, como en su interpretación del almirante Greer en la saga de “Jack Ryan” (“La caza del Octubre Rojo”, “Juegos de patriotas” y “Peligro Inminente”), o como sargento mayor en “Jardines de piedra” de Francis Ford Coppola.

Sin embargo, fue su trabajo fuera de la pantalla lo que lo catapultó al estrellato global. George Lucas, creador de “Star Wars”, lo eligió para darle vida al temido Darth Vader, en busca de una voz que transmitiera una oscuridad y gravedad sin igual. “Contrataron a un chico que nació en Mississippi, creció en Michigan, y tartamudeaba. Esa voz soy yo”, contó Jones en una entrevista con el American Film Institute en 2009.

Curiosamente, en un inicio, Jones optó por no figurar en los créditos de las primeras películas de “Star Wars”, ya que consideraba que su trabajo vocal formaba parte de los efectos especiales. Prefirió que el reconocimiento fuera para David Prowse, el actor detrás de la máscara de Vader, según la revista especializada Far Out.

A pesar de su modestia, su interpretación dejó una huella imborrable, en especial con la icónica frase “Yo soy tu padre”, que sorprendió a Luke Skywalker, encarnado por Mark Hamill, y se convirtió en una de las líneas más recordadas de la historia del cine.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, Hamill escribió en redes sociales: “#QDEP papá”, acompañado de un corazón roto, en homenaje a la voz que dio vida al padre más famoso de la galaxia.

James Earl Jones: una infancia de abandono a una carrera llena de reconocimientos

James Earl Jones nació en 1931 en Mississippi y creció enfrentando desafíos desde temprana edad. Su padre, un aspirante a actor, abandonó a la familia antes de su nacimiento, dejándolo al cuidado de su madre y abuelos. A los cinco años, la familia se mudó a Michigan, un cambio que provocó en James un trastorno traumático que lo hizo tartamudear. Sin embargo, un profesor de poesía lo ayudó a superar esta dificultad, alentándolo a leer sus poemas en voz alta, lo que marcó el inicio de su fascinación por la interpretación.

Jones continuó su formación artística en la Universidad de Michigan, donde estudió arte dramático, y luego sirvió en el ejército. Tras su servicio, se trasladó a Nueva York, donde comenzó a destacar en el teatro, particularmente en producciones de Shakespeare. Su debut en el cine llegó en 1964, cuando Stanley Kubrick lo incluyó en su película Dr. Strangelove (Dr. Insólito).

A lo largo de su carrera, Jones participó en más de 80 películas. Entre sus papeles más memorables se encuentran su interpretación del primer presidente negro de los Estados Unidos en The Man (1972), su rol como villano en Conan, el bárbaro (1982), y su actuación como un autor recluso en El campo de los sueños (1989). También dejó huella como un exbeisbolista ciego en Nuestra pandilla (1993).

Su talento no solo brilló en la pantalla, sino también en el escenario. En 1967, ganó su primer premio Tony por interpretar al boxeador Jack Johnson, un rol que luego repetiría en el cine, lo que le valió una nominación al Oscar. A lo largo de su carrera, acumuló tres premios Tony, dos Emmys, un Grammy y un Globo de Oro, además de numerosos reconocimientos más. En 2017, recibió un Oscar honorífico, consolidando su estatus en el exclusivo club EGOT, aquellos que han ganado al menos un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony.