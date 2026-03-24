Municipio, Provincia y el Consorcio trabajan en conjunto por mejoras en el Parque Industrial de Trelew

El intendente Merino, junto a funcionarios provinciales, locales, el consorcio y referentes de firmas allí asentadas, recorrió el predio. Entre las prioridades, figuran el abastecimiento de agua, efluentes, e iluminación.

El intendente Gerardo Merino, junto al Gobierno provincial y el Consorcio del Parque Industrial, recorrió el predio ubicado sobre la RN 25, con el objetivo de relevar -de manera conjunta-, las principales problemáticas y planificar un esquema integral de mejoras.

Merino estuvo acompañado por el ministro de Producción de Chubut, Juan Pavón; la secretaria de Producción, Comercio, Industria y Turismo, Andrea Rapetti; el presidente del Consorcio del Parque Industrial, Juan Manuel Castillo; y equipos técnicos del Gobierno provincial y municipal, autoridades policiales y representantes de firmas radicadas en el sector.

Ejes

Entre los principales ejes de trabajo se destacó el abastecimiento de agua, el tratamiento de efluentes, considerado una prioridad, y otras necesidades como la optimización del sistema de iluminación.

En este contexto, se planteó que el Parque Industrial será complemento de la Zona Franca, lo que permitirá potenciar el desarrollo productivo.

Plan

El objetivo es consolidar un marco legal claro y servicios eficientes que generen las condiciones necesarias para que las empresas ya radicadas en el predio puedan desarrollar su actividad en forma sostenida, enfocadas plenamente en la producción, con previsibilidad y acompañamiento institucional.

Además, se apunta a fortalecer un entorno que también resulte atractivo para nuevos proyectos. En este sentido, se trabaja en la generar condiciones que impulsen la radicación de inversiones, promoviendo el crecimiento y el desarrollo económico de la región. En este aspecto, Merino afirmó: “Para reconvertir el Parque Industrial tenemos que garantizar los servicios y la seguridad”.

Los empresarios valoraron positivamente la recorrida y remarcaron la importancia de la planificación conjunta. Referentes de Coca-Cola destacaron la necesidad de trabajar de manera conjunta por el bien común, subrayando además su rol como firma de referencia en la zona.

Y además, remarcaron que fue la primera vez que un intendente impulsa la conformación de una mesa de trabajo.

La recorrida también incluyó a Industrias Químicas del Sur S.A., dedicada a la producción de hipoclorito de sodio y artículos de limpieza, firma que destacó los alcances.

La acción forma parte de las recorridas permanentes que el intendente Merino efectúa por instituciones, comercios y barrios de toda la ciudad, y representó un paso significativo en la construcción de estrategias para fortalecer el desarrollo económico e industrial de la región.