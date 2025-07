Mundial de Clubes: Mac Allister hizo un duro análisis de la diferencia entre europeos y sudamericanos

El número 10 del Liverpool y campeón del mundo con la selección argentina reflexionó tras los duelos en el torneo organizado por la FIFA

Cuando restan varios partidos de los octavos de final del Mundial de Clubes, son sólo dos los equipos sudamericanos que siguen en carrera. Esta tarde, Fluminense se enfrentará al Inter de Milán por el pase a cuartos, ronda en la que ya se encuentra Palmeiras, también de Brasil, que venció a Botafogo para avanzar entre los mejores ocho equipos del torneo que organiza la FIFA.

Con el correr de los encuentros, uno de los debates que se formuló en medio durante la competencia fue sí los conjuntos de Conmebol podían igualar a los de UEFA. Si bien en un principio fueron varios los resultados positivos, incluyendo el empate entre Boca Juniors y Benfica o la sorprendente victoria de Botafogo al PSG, al llegar a las instancias finales del certamen, los europeos mostraron su poderío.

En medio de la disputa del torneo en los Estados Unidos, Alexis Mac Allister fue el invitado principal en la tercera edición de La Casa del Kun, el programa que conduce Sergio Agüero y transmitido por ESPN y Disney+. Durante la charla, el volante del Liverpool se refirió a las diferencias entre los equipos sudamericanos y europeos que quedaron en evidencia tras el Mundial de Clubes.

“El equipo sudamericano, hoy por hoy, no tiene chances. Los equipos argentinos, o sudamericanos en general, pueden pelear un partido, dos partidos. Pero a la larga, el sudamericano no tiene posibilidades”, manifestó el pampeano. Mac Allister explicó que la paridad se da en parte por la pasión y la entrega: “Los sudamericanos lo igualan con la pasión, con las ganas, con pegar patadas, con todo, pero a la larga con eso no terminás ganando”.

Hay que recordar que fueron cuatro los conjuntos sudamericanos que clasificaron a los octavos de final del torneo en EEUU, todos ellos de Brasil. Tras la eliminación de Boca y River en fase de grupos (cayó ante Inter de Milán en el duelo decisivo), los que ganaron un lugar en la siguiente fase fueron Palmeiras, Fluminense y los ya eliminados Botafogo y Flamengo, que cayó ante Bayern Múnich, que también derrotó al Xeneize en su encuentro por la zona.

Bayern Múnich venció a Boca Juniors por la fase de grupos (REUTERS/Hannah Mckay)

Liverpool no participó en el último Mundial de Clubes, pero Mac Allister compartió una experiencia reciente sobre el nivel del fútbol europeo y destacó al Paris Saint Germain dirigido por Luis Enrique. “Es el mejor equipo del mundo, están volando. Tienen todo: son muy disciplinados, juegan bien con la pelota, corren todos. Para mí, son los mejores”, afirmó. Al ser consultado por una figura destacada, mencionó: “El 7, que jugaba en el Napoli (Kvaratskhelia), es crack”.

Durante el programa, el jugador que se consagró campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 también contó una anécdota con Ousmane Dembélé en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League en el Parque de los Príncipes, cuando PSG recibió al conjunto inglés. “Cuando jugamos de visitante, iban 5 o 10 minutos de partido y el chabón estaba volando. Queda la pelota dividida, voy con el pie abierto y este me mete un caño… Se me fue y al toque se frena el partido, me viene a buscar y me dice: ‘Hermano, la próxima no vengas tan rápido’. Así me lo dijo”, recordó entre risas.

Ante la advertencia de Dembélé, Mac Allister respondió con humor: “Le dije: ‘Tranquilo que la próxima te la pongo en la rodilla’. El tema es que nunca llegué a agarrarlo”. Consultado sobre las reacciones de sus colegas en situaciones similares, aclaró: “No hace falta. En el momento lo quería matar, pero están buenas esas cosas, tampoco es para hacer tanto quilombo”, mencionó el ex jugador de Boca y Argentinos Juniors.