Mundial 2026: organizaciones advierten a FIFA ante posibles abusos para los viajeros en Estados Unidos

Más de 120 organizaciones alertan sobre posibles abusos, detenciones y prácticas discriminatorias contra aficionados y periodistas que viajen al Mundial de la FIFA 2026.

Más de 120 organizaciones civiles, encabezadas por la poderosa ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles), lanzaron una advertencia urgente para quienes planean viajar al Mundial 2026. El reporte alerta sobre riesgos críticos de denegación de entrada, detenciones arbitrarias y tratos inhumanos por parte de las autoridades estadounidenses durante la competencia, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

Un llamado directo a la FIFA

Ante el complejo escenario político en Estados Unidos, las entidades exigen que la FIFA tome un rol protagónico. La preocupación radica en la intensificación de las políticas migratorias que, según denuncian, podrían derivar en revisiones invasivas de dispositivos electrónicos, controles basados en perfiles raciales y situaciones de extrema violencia bajo custodia del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

La respuesta del máximo organismo

Desde Zúrich, la FIFA respondió asegurando que su compromiso con los derechos humanos es inquebrantable, amparándose en el artículo 3 de sus estatutos. La entidad destacó la labor de su Grupo Consultivo sobre Derechos Humanos y la implementación de mecanismos de reclamación, buscando despejar las dudas sobre la seguridad de los hinchas que cruzarán fronteras para seguir a sus selecciones.

Restricciones y miedo en las tribunas

El temor es palpable, especialmente para los hinchas que lleguen desde países con restricciones de viaje. Aunque el gobierno asegura que los visados de turismo para el torneo no se verán afectados, la sombra de los operativos de deportación genera incertidumbre. Con 78 de los 104 partidos programados en territorio estadounidense, el clima social y las políticas migratorias de la administración actual ponen en jaque la logística de los visitantes.

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