Muestra fotográfica y de archivos históricos en el hall municipal por el aniversario de Trelew

La exposición reúne imágenes y documentos que rescatan los orígenes de la ciudad.

En el marco de las actividades por el aniversario de Trelew, quedó habilitada una muestra fotográfica y de archivos históricos en el hall del Palacio Municipal, que rescata los orígenes de la ciudad.

La exposición presenta fotografías, cartas y documentos históricos pertenecientes al Museo Municipal de Artes Visuales (MMAV), parte del acervo donado por la colección Edi Jones, con referencias a Eluned Morgan y a los primeros habitantes de Trelew.

Y además, valioso material que forma parte del Archivo Histórico Municipal y Biblioteca de Autores Regionales “Lic. Carlos Hernández”, espacio recientemente inaugurado que busca poner en valor la memoria colectiva de la ciudad.

“Es una forma de anticiparnos al aniversario y compartir con los vecinos parte del patrimonio que nos une como comunidad”, explicó Carolina Zeppo, curadora del MMAV.

Entre las imágenes destacadas se incluyen escenas del ferrocarril, símbolo del crecimiento y motor del desarrollo local. La muestra estará abierta al público hasta el 31 de octubre, con entrada libre y gratuita.