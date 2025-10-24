Muestra fotográfica “Trelew y su historia” celebra el aniversario de la ciudad

La Municipalidad y la Legislatura invitan a una exposición que recorre, a través del arte y la fotografía, los momentos y símbolos que marcaron la identidad de Trelew. Desde este 24 de octubre al 14 de noviembre en el hall principal de la casa de las leyes provincial.

En el marco del aniversario de Trelew, la Municipalidad, junto a la Legislatura del Chubut, convoca a la muestra fotográfica “Trelew y su historia”, una propuesta que invita a recorrer los orígenes y transformaciones de la ciudad a través de imágenes y obras de artistas locales.

La exposición incluye fotografías del patrimonio del Museo Municipal de Artes Visuales, del archivo de Edi Jones, registros del mapa original de la ciudad y de edificios emblemáticos, junto con producciones de artistas de Trelew que reinterpretan la memoria colectiva desde su mirada contemporánea.

La curadora del Museo Municipal de Artes Visuales (MMAV), Carolina Zeppo, explicó que “habrá obras pictóricas de las capillas galesas, porque los colonos son parte esencial de nuestra historia; y también trabajos del artista Milton Frintt, que aborda los pueblos originarios desde el arte”.

Participan con sus obras Néstor Siri, Natalia Osorio Hugues, Nelli Otero, Elisa Martínez, Enrique Gustavo Pérez y Milton Frinnt, junto a piezas del Patrimonio del Museo Municipal de Artes Visuales.

La muestra estará abierta al público del 24 de octubre al 14 de noviembre en el hall principal “Dr. Hebe Corchuelo Blasco” de la Legislatura del Chubut, con entrada libre y gratuita.