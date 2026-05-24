Muere sospechoso de disparar hacia control de seguridad de la Casa Blanca

El sonido de cerca de 20 detonaciones en la calle 17 y la avenida Pennsylvania, cerca de la Casa Blanca, causó zozobra entre periodistas que reportaban en la zona, y obligó al cierre de las inmediaciones por parte del Servicio Secreto, que actuó para repeler a un atacante solitario que disparó contra un punto de vigilancia. El hombre fue trasladado herido a un hospital y murió poco después, en un nuevo episodio que compromete la seguridad del presidente Trump.

Un tercer episodio de riesgo para la seguridad del presidente estadounidense Donald Trump se vivió este 23 de mayo, cuando un hombre abrió fuego contra un puesto de control en las inmediaciones de la Casa Blanca y fue repelido por agentes del Servicio Secreto.

Los oficiales cerraron de inmediato los accesos por la calle 17 y la avenida Pennsylvania, cerca del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, donde se escucharon al menos 20 detonaciones, de acuerdo con testigos.

El hombre cayó herido y fue trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto, de acuerdo con el comunicado oficial difundido por el Servicio Secreto, a cargo de la seguridad presidencial, que también informó que un transeúnte había sido alcanzado por disparos, aunque no estaba claro si por parte del atacante o de las fuerzas del orden.

Preliminary statement regarding the shooting incident on 17th Street and Pennsylvania Avenue. pic.twitter.com/NOdFKmwVuU — U.S. Secret Service Office of Communications (@SecretSvcSpox) May 24, 2026

Las detonaciones cerca del Jardín Norte de la Casa Blanca sorprendieron a miembros de la prensa acreditada que reportaban en los alrededores del edificio y fueron trasladados a la sala de conferencias de la sede del Gobierno estadounidense para resguardarlos.

Una reportera de ABC, Selena Wang, publicó en sus redes sociales un video en el que se le ve grabando un contenido para redes sociales, cuando de pronto se arroja al suelo del camión en el que estaba trabajando, para resguardarse de disparos que se oían en las inmediaciones.

I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq — Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026

Un agente de las fuerzas del orden le dijo a la agencia Reuters que el atacante era un hombre con problemas de salud mental, que ya tenía una orden de alejamiento por episodios previos que involucraron a agentes del Servicio Secreto.

Fuentes que declararon a medios locales identificaron al perpetrador como Nasire Best, de 21 años.

De acuerdo con ‘CBS’, el joven había estado viviendo por aproximadamente año y medio en Washington, y antes había tratado de acceder a la Casa Blanca, por lo que fue arrestado y luego derivado a una unidad psiquiátrica.

El presidente Trump se encontraba dentro de la Casa Blanca al momento de los disparos, junto a los principales miembros de su gabinete, mientras intentaba gestionar las condiciones de un acuerdo de paz con Irán.

La escena de este nuevo episodio se encuentra a pocos metros del lugar en el que un hombre de nacionalidad afgana emboscó en noviembre de 2025 a dos agentes de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, causando la muerte de una oficial y heridas graves a otro.

Un nuevo episodio de riesgo

El hecho se produce menos de un mes después de que un atacante solitario intentara entrar armado a la cena de la Asociación de Corresponsales, donde se encontraba Trump, junto a varios de sus más altos cargos, y es el tercero que involucra a la seguridad presidencial desde entonces.

El 25 de abril, un profesor e ingeniero de California identificado como Cole Tomas Allen, intentó ingresar armado a la recepción a la que asistía Trump en el hotel Washington Hilton, luego de recorrer el país de costa a costa en tren cargado con armas blancas y de fuego.

Allen se encuentra detenido desde entonces, acusado de intentar asesinar a Trump, un cargo del que se ha declarado no culpable.

El 4 de mayo, un hombre de 45 años, Michael Marx, disparó contra agentes del Servicio Secreto en el Monumento a Washington, próximo a la Casa Blanca, en momentos en el que la comitiva del vicepresidente J. D. Vance se desplazaba cerca del lugar.

En el incidente se inició una persecución y resultó herido un adolescente que se encontraba detrás del agente al que Marx disparó en su huida. El hombre se encuentra detenido, por tres delitos relacionados con el uso de un arma de fuego.

Fuente: France24