Move Group: quiénes son los clientes de la consultora que asesora a oficialistas y opositores

Desde Mayra Mendoza hasta Rolando Figueroa y Sergio Ziliotto, la lista de dirigentes que contrataron sus servicios durante la presidencia de Javier Milei.

Desde que Javier Milei asumió la presidencia, Move Group incorporó a su cartera clientes oficialistas y opositores. La consultora en la que hizo carrera Santiago Caputo trabajó hasta 2024 para la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. Los gobernadores Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa, en la actualidad, son asesorados por Diego “Derek” Hampton, uno de los gerentes de la firma. Quien también recibe servicios de la empresa es el mandatario provincial Sergio Ziliotto. Y, en Misiones, un equipo liderado por Tomás Vidal, el otro gerente que figura en los papeles, diseñó la estrategia digital de los candidatos de La Libertad Avanza en las elecciones de principios de mes.

Cuando se observa quién es quién en Move Group los límites entre las categorías funcionario, asesor y consultor privado son difusos. La consultora, cuya razón social es Green Consult SRL, fue lanzada por Rodrigo Lugones y Guillermo Garat, dos discípulos de Jaime Durán Barba, en 2013. En ese mismo año, Caputo se incorporó como junior.

Una década después, los tres se convirtieron en piezas clave del Gobierno de Milei: Caputo forma parte del “triángulo de hierro”, pero nunca fue nombrado, sino que factura sus servicios como monotributista. Garat fue designado como vicepresidente de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing de YPF, el área que maneja la pauta oficial. Lugones asesora en las sombras, visita con frecuencia la Casa Rosada y su padre, Mario Lugones, es el ministro de Salud de la Nación.

En la actualidad, ninguno está vinculado de manera formal a Move Group, pero sus dos gerentes, Hampton y Vidal, siguen en contacto con sus viejos compañeros. Los dos consultores aparecen en los registros de ingresos a Casa Rosada. Más aún, Vidal autoriza visitas como si fuera un funcionario y suele ser mencionado como la mano derecha de Caputo.

La filosofía de Move Group: trabajar para todos

En marzo, La Nación publicó un artículo en el que describió el lugar que ocupan hoy “los cinco fantásticos” (Caputo, Garat, Lugones, Vidal y Hampton). Poco después, el libro El Monje, de Maia Jastreblansky y Manuel Jove, reconstruyó el nacimiento de Move Group en 2013: “A partir de entonces, las identificaciones ideológicas quedaron a un lado y la nueva filosofía del grupo pasó a ser trabajar para el que mejor pagara. O, mejor dicho, para todos los que pagaran”, escribieron los autores.

Esa filosofía explica que en 2023 la misma consultora haya trabajado para todos los espacios políticos competitivos. Caputo asesoró a Milei en La Libertad Avanza, Hampton encabezó la estrategia electoral de Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio y Garat fue contratado por Eduardo “Wado” de Pedro, el exministro del Interior del Frente de Todos, durante el breve período en el que aspiró a presentarse como candidato presidencial.

El triunfo de La Libertad Avanza y las nuevas responsabilidades que asumieron en el gobierno algunos de los miembros de Move Group no significaron un obstáculo en la búsqueda amplia de clientes por parte de la consultora. En febrero de 2024, según consta en los registros oficiales, el municipio de Quilmes contrató de manera directa a la consultora para difundir campañas institucionales tanto en Facebook como en Instagram.

“Era una empresa con la que trabajamos el pautado en redes y que ya tenía un trabajo similar en Quilmes desde 2016, época de Martiniano Molina”, explicaron fuentes cercanas a la intendenta Mendoza a PERFIL. “El responsable de la cuenta pautaba lo que nosotros queríamos que paute: actos de gestión únicamente, sin referencias personales de funcionarios”, agregaron. Además, aclararon que el municipio ya no trabaja con Move Group.

En la Patagonia, Weretilneck y Figueroa trabajan en la actualidad con Hampton. Los gobernadores lideran sus propios frentes provincialistas, Juntos Somos Río Negro y Neuquinizate, en los que convergen dirigentes de diversos sectores políticos y cuyo vínculo con el Ejecutivo de Milei ha sido oscilante. Y, según contó el periodista Hugo Alconada Mon, el consultor también “colaboró con la derrota del kirchnerismo en Santa Cruz”.

Un gobernador más que se asesora con Move Group es Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa, quien junto con su par bonaerense Axel Kicillof, fue uno de los mandatarios provinciales más duros contra la gestión libertaria. Según dirigentes pampeanos consultados por PERFIL, desde 2019 la provincia contrata a una joven que responde a Hampton “para tareas de asesoramiento en redes de gobierno por un monto de 1.200.000 por mes“.

Además de visitar Casa Rosada y ser el enlace con los gobernadores, Hampton tiene vínculos familiares con el Ejecutivo: su primo, Julián Ross Hampton, es el actual director de Estudios de la Gestión Gubernamental de la Jefatura de Gabinete de la Nación y en la práctica responde a Caputo. “Básicamente, es el hombre que contrata las encuestas en el Gobierno. O sea, Derek no está, pero su primo es quien contrata a la gente del rubro en el que ellos trabajan”, explicó Jove a ADNSUR.

La influencia de Move Group también llega al noroeste argentino. En los últimos meses, Vidal puso un equipo a disposición de la campaña de La Libertad Avanza en Misiones para competir en las elecciones provinciales de principios de junio. “Ellos son el partido y con nosotros han colaborado un montón. Sobre todo con la estrategia”, contó uno de los dirigentes locales a PERFIL.

En particular, Vidal designó a Vicente Fernández Moujan para hacerse cargo de las cuentas en redes de La Libertad Avanza Misiones. Se trata de un joven que, según su perfil de LinkedIn, trabaja en Move Group desde hace poco más de seis años. “Siempre se habla de internas, pero con nosotros trabajaron todos juntos”, agregaron desde Misiones para explicar que no hubo conflictos entre la línea del asesor Caputo y los armadores del partido que responden a Karina Milei.

En la consultoría, no hay militancia ni batalla cultural, hay contratos. Según El Monje, Lugones fue el encargado de crear el modelo de Move Group: “Los asociados de la consultora jamás figuraron en ningún papel porque los vínculos comerciales entre los consultores estaban sellados mediante convenios privados. Si alguien traía un cliente, las ganancias se distribuían con el siguiente esquema: el 50% quedaba para la empresa, el 25% iba a los bolsillos de quien había conseguido el negocio (el finder’s fee) y el 25% se distribuía entre quienes efectivamente se ocuparían de desarrollar la campaña”, describió el libro.

Cabe preguntarse cómo se distribuyeron los ingresos desde el 10 de diciembre de 2023, cuando parte de los miembros de Move Group se convirtieron en funcionarios (nombrados, monotributistas o en las sombras) de Milei. También cabe preguntarse cómo el grupo piensa las estrategias comunicacionales para cada partido, sobre todo en un año electoral. PERFIL intentó despejar estas dudas con los consultores, pero no obtuvo respuesta.

Por Giselle Leclercq-Perfil