Moria Casán y su convivencia con Fernando ”Pato” Galmarini

La ex vedette está en pareja con Fernando “Pato” Galmarini y en una entrevista se animó a hablar de su nueva vida acompañada. Mirá

La diva fue invitada al programa de Ángel De Brito y, en un mano a mano, se animó a hablar de todo. En este marco, el periodista le consultó sobre su relación amorosa con Fernando “Pato” Galmarini, el padre de Malena. “Es algo mágico, ‘Galma’ es lo más, es un hombre de una ética, una persona increíble”, comenzó diciendo, visiblemente enamorada. “Estamos viviendo algo que no se parece a nada, asique no te lo podría definir. Lo siento, no sé si te lo podría explicar”, remarcó.

La conductora vive esta etapa de su vida como una “nueva era” y dijo que el cariño que siente por su pareja es especial. “Debe ser la primera vez que me apoyo en un hombre”, definió mientras miraba una foto que tenían juntos, en la que se los veía caminando felices. Además, contó que se quedó varias veces en la casa de “Pato”, hasta que le compró un cepillo de dientes. “Prácticamente estoy conviviendo con él en su casa”, contó, entre risas, aclarando que la relación va por un camino muy serio.

El conductor le consultó sobre el sexo a su edad y la diva, sin dudar, contestó que, a los 75 años lo vive mejor que nunca. “No se parece a nada. Lo recomiendo. Lo muerdo, lo chupo, lo beso”, comenzó a decir, sin filtro. Y a la vez aclaró que “esto es sabiduría, sanidad de adentro y afuera, pero para eso hay que dejar de laburar la cabeza.”

Moria siempre vivió de una forma muy libre y así lo quiso dejar remarcado. “Yo me construí, fui la arquitecta de mi psiquis, nunca me mantuvo nadie, siempre fui proveedora de todo. Tuve la oportunidad de casarme con millonarios y dije que no, detesto la comodidad”. Así, dejó en claro que siempre fue una trabajadora.

Por último negó todos los rumores que circulaban sobre una supuesta mala relación con Malena Galmarini. La diva contó que fue muy bien recibida por Sergio Massa y su esposa, al igual que los hijos, a quienes calificó como “lo más” y que la “agasajaron como una diosa”. Ya como parte de la familia, contó que irá a ver a Mili, la hija del matrimonio y nieta de su pareja a una función de ballet en el teatro de Tigre.