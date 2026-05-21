Moria Casán y Georgina Barbarossa se reconciliaron, lloraron y hablaron sobre los episodios que las distanciaron

Luego del abrazo que se dieron sobre el escenario de los Martín Fierro 2026, las dos figuras protagonizan una transmisión especial entre eltrece y Telefe

La reconciliación entre Moria Casán y Georgina Barbarossa que comenzó el lunes pasado por la noche con un abrazo en la entrega de los Martín Fierro se selló esta mañana en un histórico dúplex en vivo entre eltrece y Telefe. Tal como lo habían anunciado las dos divas, unos minutos antes de las 10, la pantalla quedó partida y ambas se saludaron con emoción después de 26 años de distancia.

“Moria querida, ¡muy buenos días! ¿Estás por ahí?”, arrancó la conductora de A la Barbarossa. “Guau, no lo puedo creer, boluda. Georgi. Bienvenida a mi vida”, reaccionó Moria, mientras en ambos estudios celebraban el reencuentro con abrazos. “Nos une la pantalla y nuestra historia. Separada hace tantos años. Me da mucha felicidad este reencuentro”, agregó. Además, reveló que la iniciativa surgió de la figura de Telefe. “Estoy súper agradecida. Me pareció un acto de amorosidad, más allá de que me puedas perdonar o no”, sostuvo.

“Para mí fue re lindo encontrarnos porque hubo una época en la que estaba tan enojada que ni nos saludábamos. Yo decía que eras una columna para mí”, devolvió Barbarossa y explicó que, ante la actualidad del país, “donde hay una grieta tan espantosa y donde la gente no se habla”, sintió la necesidad de dejar atrás su pelea con ella. A partir de ese momento, las dos figuras repasaron su historia y limaron asperezas: hablaron de los episodios que las separaron, de sus dolores y sus alegrías, y del motivo de sus enojos. También compartieron anécdotas y se elogiaron mutuamente.

La primera en remontarse al pasado fue Casán, quien recordó que Barbarossa estuvo a su lado en 2000, una etapa en la que, según definió, estaba “muy loca”. “Al año siguiente perdí a mi madre y Luis Badalá me perseguía con un revólver para que volviera con él. ¿Vos te acordás?”, lanzó, al introducir uno de los motivos del distanciamiento. “Esa parte del revólver no me acuerdo”, reaccionó, sorprendida, la actriz. “Yo me acuerdo de que lo llevaste con la nueva novia a tu living, guacha”, retrucó la diva. “Sí, tenés razón. Y te pido perdón”, respondió Barbarossa, quien aseguró que en aquel momento no dimensionó el impacto que podía generar esa situación.

Después de aclarar que nunca permitió que un conflicto la enfermara o la intoxicara emocionalmente, Moria recordó que por entonces Georgina estaba abocada al cuidado de su marido, Miguel Ángel Lecuna, conocido como “el Vasco”. “Te mudaste a una casa especial para cuidarlo”, señaló. Barbarossa reconoció que esa fue una de las etapas más difíciles de su vida y admitió que allí se profundizaron las tensiones entre ambas. Moria, por su parte, reveló que le habían dolido especialmente algunos comentarios sobre Sofía Gala Castiglione y la decisión de invitar a Badalá a su programa. “No fue para molestarte, te lo juro por Dios. ¿Y a la Chinita cómo la voy a agredir si la amo? La veo en el teatro y me pone orgullosa”, respondió Georgina, antes de recordar los momentos compartidos con los hijos de su amiga mientras ella trabajaba.

Más adelante, luego de hablar de relaciones amorosas, cirugías estéticas y sus años sobre los escenarios, Moria retomó el episodio que marcó el comienzo de la reconciliación. Recordó que durante los Premios Martín Fierro se acercó a Georgina, le pidió perdón y le dijo: “Te quiero y te honro”. También explicó que desde ese instante hasta el dúplex televisivo no habían vuelto a hablar. “Me quedé muy conmovida”, confesó la conductora de Telefe. Moria aseguró entonces que, más allá de su ego, aquel gesto fue “absolutamente genuino”. “Me di cuenta cuando te vi y te abracé que nunca te dejé de querer”, agregó, emocionando hasta las lágrimas a Barbarossa. “Ahora van a decir: ‘Estas dos viejas chotas lloran’”, bromeó enseguida Moria para distender el clima.

“¿Hablaste muy mal de mí?”

El pase de facturas no tardó en aparecer. “¿Hablaste muy mal de mí en ese tiempo?”, preguntó Moria luego de recordar que el humor y la complicidad habían sido pilares de su amistad. “No. Estaba enojada. Creo que me enojé tanto porque estaba muy dolida. Porque si algo te lo dice alguien que no te importa, no pasa nada; pero si te lo dice alguien que querés mucho, duele más”, respondió Barbarossa. “¿Llegaste a odiarme mucho?”, insistió la diva. “Sí. Te juro que sí. Moria, me hiciste llorar mucho”, admitió Georgina, con total honestidad.

Cuando Moría explicó que en esa época estaba muy enojada y nunca tuvo una contención, Barbarossa la interrumpió con una aclaración: “Pero vos tenías un entorno que te comió el coco diciendo que yo había hablado mal, y te juro que no”, aclaró sobre sus supuestos dichos sobre Sofía Gala.

Fuente: LN