Moria Casán recibió a Juani, el nene tejedor que se hizo viral y soñaba con conocerla

Fue en el camarín de la diva y él le llevó de regalo unos mitones y un cuello al crochet con flecos de seda.

El encuentro tardó unos meses pero se logró. Moria Casán había dado su palabra de que recibiría a Juani y cumplío. El nene tejedor que se hizo viral hace algunos meses cuando decidió compartir en redes sociales (con la ayuda de su mamá Natalia Canas) su gran pasión por tejer, conoció a su ídola en persona. Fue en el programa Nuestra Tarde de Todo Noticias donde contó que su sueño era tejer algo para Moria y dárselo personalmente.

Juani le llevó sus tejidos a Moria Casán. (Foto: @estilotn)

Moria Casán y Juani: el encuentro

Juani llegó con su mamá y su hermana más grande al estudio para grabar la nota que saldrá en Nuestra Tarde por Todo Noticias. Cálida y muy simpática, la One, recibió a Juani con un gran abrazo en su camarín antes de comenzar su programa de streaming Nave Nodriza y la química fue instantánea. A los pocos minutos, el nene ya la estaba imitando ante la mirada atenta de la diva, su mamá y su hermana, también presentes en el camarín. “Que se calle el decorado“ y “¿Pero quienes son?“, todo en tono Moria fueron las frases que más resonaron en el espacio completamente blanco.

Moria Casán recibió a Juani en su camarín. (Foto: @estilotn)

Moria Casán escuchó atentamente todo lo que Juani la admira desde siempre y le entregó las piezas que tejió especialmente para el encuentro: un cuello al crochet con flecos de hilos de seda y unos mitones, todo de color naranja. “Este color es pura energía“, comentó la multifacética actriz.

Back de la grabación que se verá en Nuestra Tarde en estos días. (Foto: @estilotn)

Juani, el nene tejedor

El amor de Juani por la la lana y las agujas (compartido por su mamá neurocirujana) viene de Francisca, la bisabuela de la familia y así se llamará la marca en un futuro.

“Empece a tejer cuando la vi a mi mamá tejiendo un suéter rojo muy lindo. Entonces le dije que quería aprender y lo primero que hice fue una cartuchera para ella cuando una vez se fue de viaje”, contó Juani en el programa Nuestra Tarde hace algunos meses.

Juani con su mamá y su hermana antes de entrar a ver a Moria Casán. (Foto: @estilotn)

“En tejidos hago de todo, me gustan mucho los colores especialmente los fosforescentes, soy muy flúo. Ahora, por ejemplo, me estoy haciendo un chaleco”, cuenta el nene con entusiasmo mientras dice que teje “casi todo el día” aunque no por eso deja de ir a jugar con sus amigos.

Tres horas por días se las dedica al tejido luego de la escuela. “Pero los fines de semana tejo mucho más“, agrega.

¿El dato? Desde que se viralizó su historia, el nene tejedor ha colaborado en campañas solidarias recolectando desde cartucheras hasta mantas para neonatología.

Por Carla Rodriguez-TN