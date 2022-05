Moria Casán: “No me comparen con Susana Giménez y Mirtha Legrand porque me devalúan”

La One le dio una entrevista a Cristina Pérez en Radio Rivadavia y se despegó de las máximas divas de la Argentina

Nadie duda de que lo suyo siempre fue la transgresión. Fue vedette, actriz de drama y comedia, capocómica, conductora de televisión…Y, a lo largo de sus más de cinco décadas de carrera, no tuvo ningún prurito a la hora de aceptar los desafíos más inesperados. Sin embargo, si algo caracteriza a Moria Casán es su “lengua karateka”, con la que en cada entrevista se las ingenia para generar polémica. Y esta vez no fue la excepción.

Días atrás, la One participó de Cristina sin vueltas, el programa que conduce Cristina Pérez por el aire de Radio Rivadavia. Y sus declaraciones fueron tan controversiales, que en Intrusos, por América, terminaron haciéndose eco de ellas. ¿Qué fue lo que dijo? Entre otras cosas, que estaba “harta” de que la compararan con Susana Giménez y Mirtha Legrand.

Luego de que la conductora del ciclo empezara a enumerar a las grandes divas de la Argentina, entre las que también mencionó a Graciela Borges, Moria la interrumpió. “Te pido por favor que no me compares ni con Susana ni con Mirtha porque me devalúan”, comenzó diciendo frente al asombro de la periodista, que aseguró que les acababa de “bajar el precio” a ambas.

Pero la Casán siguió: “No tengo nada que ver. Yo soy una artista transgresora, no me quedo nunca en un lugar de comodidad. Las respeto muchísimo, pero estoy harta de que me comparen con Susana y con Mirtha porque eso me lo puso la prensa. ‘Las tres divas’. Y yo no soy una diva, yo soy mucho más que una diva. Nada que ver con ese título. No me enoja ni nada. Yo entiendo que lo dicen en cuanto a glam y permanencia. Pero yo tengo una trayectoria de transgresión. Creo que sería una outsider del sistema”.

Como si su postura no quedara clara, Moria continuó con su autodefinición. “Soy una mina que está en el espectáculo argentino hace más de cincuenta años y estoy haciendo toda clase de cosas, que no tienen nada que ver con estas dos mujeres”, concluyó la One.

Cabe señalar que los dichos de Moria hacen alusión al hecho de que, mientras ella fue cambiando de actividad constantemente, la Giménez debutó con Hola Susana en 1987 y, desde entonces, aún con cambio de nombre y de canal se mantuvo siguiendo el mismo formato, mientras que la Chiqui lleva más de cincuenta años al frente de su clásico Almorzando con Mirtha Legrand.

A poco de terminar con la conducción de Moria es Moria por El Nueve, la Casán debutó en el cine Teatro El Plata de El San Martín con Julio César, un clásico de Skakespeare que cuenta con la dirección de José María Muscari y en el que la artista se convierte en la primera mujer en meterse en el papel del gran emperador romano. En simultáneo, Moria continúa al frente de Brujas en el Teatro Multitabaris Comafi.

En el plano personal, la artista continúa su romance con el ex Secretario de Deportes, Fernando Pato Galmarini, con quien planea casarse ni más ni menos que en la cancha de Boca Junior. “Nosotros hicimos un compromiso virtual, un casamiento virtual en la catedral de San Isidro un día que fuimos y estábamos los dos”, había contado la One en diálogo con Catalina Dlugi para Agarrate Catalina por La Once Diez. Pero, en esa misma nota, el político aseguró quería una boda con fiesta y todo en el club de sus amores.