Moria Casán irónica con Jesica Cirio: “Te agarraste un trabajador”

La conductora opinó sobre la nueva relación de Cirio y lanzó una frase picante al destacar el perfil laboral de su pareja.

Fiel a su estilo directo y sin rodeos, Moria Casán volvió a quedar en el centro de la escena tras un comentario cargado de ironía sobre el presente sentimental de Jesica Cirio.

Durante su programa, la diva se refirió a la nueva pareja de la conductora, Nicolás Trombino, y puso el foco en su perfil laboral. Según se detalló al aire, el hombre mantiene una rutina exigente vinculada a sus actividades comerciales, lo que despertó una reacción inmediata de Casán.

“¡Trabaja, boluda, trabaja! Aplauso. La Cirio se agarró un trabajador”, lanzó entre risas, en una frase que rápidamente se volvió viral por su tono provocador y su doble lectura.

El comentario no pasó desapercibido, ya que fue interpretado como una indirecta hacia relaciones anteriores de Cirio, en especial por el contraste que marcó Moria al destacar el hecho de que su actual pareja tenga una vida laboral activa y visible.

Sin necesidad de nombrar directamente situaciones pasadas, la conductora dejó entrever su postura con su habitual estilo irónico, combinando humor y picardía en una sola intervención.

Una vez más, Moria Casán demostró su capacidad para generar repercusión con declaraciones breves pero contundentes, reafirmando su lugar como una de las voces más filosas del espectáculo argentino.

Por Franco Guareschi-Revista Noticias