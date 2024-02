Moria Casán habló sobre el escándalo de Nito Artaza y Cecilia Milone

La One opinó sin filtro sobre la pareja y confirmó que es muy amiga de la actriz y cantante: “Ella se está despertando sobre muchas cosas que antes no veía en la relación”, dijo

El escándalo por la separación de Nito Artaza y Cecilia Milone continúa. Tras casi 10 años de matrimonio, la pareja decidió ponerle fin a su relación y están bajo la lupa de todos desde hace días.

Esta vez, fue Moria Casán quien opinó sin filtros sobre la ruptura de los artistas. Al ser consultada en A la tarde (América TV) comenzó contando: “Milone me viene a saludar un día al teatro en Mar del Plata, y ahí la conoce Nito…”, recordó.

Después de contar varios escándalos que protagonizó Artaza, manifestó: “Los quiero a los dos… Cecilia es más amiga mía y obviamente empatizó absolutamente por ser mujer… Está despertándose como la bella durmiente, no solamente de Nito”, sostuvo.

Luego, La One siguió: “No son desengaños ni infidelidades, es otra cosa: está saliendo de una burbuja. El otro día estuve hablando con ella y me dijo que todo el mundo la manejó siempre. Y yo le dije: ‘¿sabés qué? vos sos la clandestina, que no te gusta ser segunda para después manipular a los tipos…”, reveló sobre la íntima charla que tuvieron.

Cecilia Milone le negó a Moria que esto fuese así, porque se habría dado cuenta que su madre “la manejó” toda su vida. Por eso, la icónica jurado del Bailando insistió: “Por eso me doy cuenta que es otro tipo de desengaño, está empezando a ser ella… está despertando de algo”, reiteró.

Finalmente, cuando le preguntaban cómo entraba Nito en este escenario, la artista concluyó sincera: “Nito no encaja en muchas vidas, porque es un tipo con una gran inseguridad… Los dos se han despertado de algo, y él no encaja en este nuevo despertar de Cecilia que tiene ganas de ser ella”.