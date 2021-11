Moria Casán contó que Fernando Galmarini le propuso casamiento

En pleno paseo por Las Vegas junto a Marley, la diva sorprendió con la noticia. Están en pareja hace cinco meses: : “Estamos absolutamente enamorados”

A mediados de junio, Moria Casán confirmó su romance con Fernando Galmarini. Cinco meses después del blanqueo, están en su mejor momento. Tal es así que ahora la diva reveló que el político le propuso casamiento.

La One recorrió Las Vegas junto a Marley para Por el mundo (Telefe). Como dato de color, remarcó que con 300 bodas diarias es la segunda ciudad con más casamientos después de Estambul. Esto le dio el pie al conductor para consultarle si evaluaba casarse con Galmarini y para sorpresa de todos ella contó que ya hubo propuesta.

La reacción de Moria Casán cuando Fernando Galmarini le propuso casamiento

“Me ofreció casamiento, pero me parece que maneja muy bien la ironía. Es mi profesor de historia, tenemos que seguir con las clases de historia del peronismo a full”, sostuvo dejando en claro que no hay fecha. Sin embargo, destacó que “están divinos”: “Estamos absolutamente enamorados y le mandamos besito”.

Marley animó a que el político viajara a Las Vegas para dar el sí en vivo, pero Moria explicó que no puede ingresar a los Estados Unidos porque le dieron la Sputnik V. “La excusa perfecta”, cerró entre risas el conductor.

“Tengo un crush con mi profe de historia”: Moria Casán habló de su romance con Pato Galmarini

En junio, Moria fuera captada almorzando en Tigre con Pato Galmarini y confirmó el romance. “Tengo un crush con mi profe de historia”, le aseguró con la picardía a Pía Shaw en Los ángeles de la mañana (eltrece). La palabra, usada mucho en redes sociales, es sinónimo de “flechazo” o “amor platónico”.