Alejandro Cipolla dio precisiones de la situación judicial de la mediática.

Morena Rial se presentó a la declaración indagatoria en la UFI de Martínez. La mediática fue detenida en la madrugada del miércoles y está siendo investigada por su presunta participación en un robo cometido en la localidad de Villa Adelina.

La joven llegó escoltada por un patrullero policial y en el lugar se encontraba su abogado, Alejandro Cipolla, que en diálogo con Nuestra tarde (TN) dio detalles de la situación de su defendida.

Morena Rial fue nuevamente detenida este miércoles 5 de febrero a la madrugada. (Foto: Comisaria San Isidro)

“Morena se negó a declarar porque no estaba en condiciones”, dijo el letrado. En este sentido, explicó: “Está durmiendo en el piso, no está en condiciones psíquicas… Entonces se negó a declarar por consejo mío porque no podía hacerlo”.

Acto seguido señaló: “Está con un fuerte dolor en las muñecas. (…) La esposaron de forma muy agresiva y esto fue provocando un deterioro, además de que ella tenía una fisura y las tiene bastante inflamadas. Entonces puse en conocimiento de esta situación al Ministerio Público Fiscal”. “Ella se siente mal y está dolorida. Lo único que espero es que se respeten los derechos inherentes al ser humano”, expresó.

Morena Rial se negó a declarar ante la Justicia tras ser acusada de robo y seguirá detenida (Foto: captura de América)

Consultado acerca de cuántos días más podría quedar detenida, el abogado respondió: “Ahora tiene que resolver el Juzgado de Garantías”. “Por ahora vuelve a la misma comisaría”.

Alejandro Cipolla habló de la situación judicial de Morena Rial

Minutos antes de la declaración indagatoria, Alejandro Cipolla dio detalles de la situación judicial de Morena Rial, expresó que no entiende por qué está privada de la libertad y contó cómo está ella con toda la situación.

“Voy a evaluarlo, pero la idea mía es que declare. En el expediente no hay pruebas que puedan ser determinantes. Si bien puede haber presunciones o no, tampoco serían definitivas para una sentencia condenatoria. De todas maneras, ella va a dar las explicaciones porque hay personas que no fueron individualizadas dentro del expediente”, dijo tras el ingreso de su defendida a la UFI de Martínez.

Morena Rial el pasado 23 de enero. (Foto: Captura TN)

Acto seguido, opinó que se hizo un juzgamiento mediático y señaló que no entiende por qué la influencer está detenida ya que, de ser declarada culpable, se trataría de un delito excarcelable.

Sobre el presente de la hija de Jorge Rial, aseguró: “Ella está devastada. La realidad es que durmió en el piso porque no había colchón, porque no es un lugar de detención. Incluso si quisiéramos llevarlo a Amadeo para que lo amamante no podría recibirlo”.

En este sentido, explicó: “Yo voy a solicitar la excarcelación. Y subsidiariamente, en el caso de que no se conceda este beneficio, voy a solicitar que se empiece a tramitar lo del arresto domiciliario con la urgencia que amerita el caso, siendo que hay una mujer en lactancia”.

El abogado de Morena Rial dijo que hace dos noches que no duerme, que está muy preocupada por su bebé y que "no tiene colchón" en el calabozo pic.twitter.com/xXUBDkSSJk — TN – Todo Noticias (@todonoticias) February 6, 2025

Fuente: TN