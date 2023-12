More Rial destrozó a Charlotte Caniggia por tratarla de “mafiosa”

La mediática apuntó contra la hija de Mariana Nannis, quien recientemente se refirió a ella de una forma muy negativa.

Morena Rialestuvo este fin de semana a Tucumán, donde viajó para realizarse un retoque estético. Por otra parte, aprovechó la visita a la provincia para reencontrarse con el estilista Pablo Verxelitaki, con quien mantiene una amistad, y lanzarle un dardo conjunto a Charlotte Caniggia.

“El amor de mi vida en hermano”, escribió la mediática en un posteo de Instagram, donde aparece junto al peluquero que atiende a muchísimas figuras del mundo del espectáculo.

Luego, volvió a subir la misma foto e incluyó un palito para la hija de Mariana Nannis, quien recientemente se refirió despectivamente a ella en la pista del Bailando 2023 (América). “Charlotte nombrándome mafiosa y la verdadera bronca es que al supuesto amigo ‘lo re denigro’ y acá estoy yo. Reales con reales”, expuso.

De este mensaje se desprende que la relación entre Charlotte y Verxelitaki no atraviesa un buen momento y ese conflicto la llevó a sentar posición. Además, para que no queden dudas, el estilista republicó las historias de More.

Los posteos en los que Morena Rial apuntó contra Charlotte Caniggia. (Foto: Instagram / moorerial)

Qué había dicho Charlotte Caniggia sobre Morena Rial

A comienzos de la semana pasada, Charlotte Caniggia apuntó contra Morena Rial. Todo ocurrió cuando Marcelo Tinelli le pidió a la hermana de Alex que le diera una opinión sobre Lola Latorre y ella no dudó en hacer una insólita comparación. “Lola… bueno, hay que quererla por la mamá, viste”, le dijo al presentador.

Acto seguido, Charlotte disparó sin filtros contra la panelista de LAM (América) y lanzó: “La mamá es una conchu…”. El estudio estalló en gritos, risas y música de tensión, pero Tinelli le pidió que repitiera lo que había dicho. “Es una conchu…, mafiosa. Es como meterte con More Rial”, arremetió.

Charlotte Caniggia destruyó a Yanina Latorre (Foto: Captura América)

“¿Qué tiene que ver More Rial acá?”, quiso saber Marcelo. “No, tenemos que ser amigas. A Lola la amamos, divina”, ironizó la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, sin responder la pregunta del conductor. Por su parte, Tinelli le dijo que “Yanina es amiga, muy amiga”. La respuesta de la influencer fue letal: “Qué amigas raras tenés vos, ¿no?”.

En esa emisión, la influencer también cargó las tintas contra Lourdes Sánchez . “Yo escuché a Lourdes Sánchez que dijo ‘quiero ganar’”, lanzó, haciéndole burla a la bailarina.

Charlotte Caniggia destrozó en vivo a Lourdes Sánchez. (Foto: Captura América)

“El Cabezón” le pidió que volviera hacer la imitación de la correntina, a lo que Caniggia dijo: “‘Quiero ganar, Marce’”. Para que no queden dudas, sumó: “Yo no me la fumo mucho a ella. No la soporto. Entiendo que sea la mujer de uno de los dueños de acá (El Chato Prada), pero no la soporto”.

“¿Qué no te gusta de Lourdes?”, preguntó Tinelli. “Como que quiere ganar a toda costa, hace todo como para que la gente la quiera, y no la quiere nadie. O sea, ni aunque sea ‘la mujer de…’. No la quieren”, enumeró. En último lugar, Charlotte aseguró que quiere ser la campeona del certamen: “Ojalá que no gane, porque yo también quiero ganar”.