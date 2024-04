Mónica Lewinsky se convierte en un nuevo ícono de la moda

La ex pasante de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky, dio un giro inesperado a su carrera al protagonizar una campaña de moda para la marca de moda Reformation.

Tras décadas de dedicación al activismo, la escritura y la producción, Lewinsky se suma ahora al mundo del modelaje, desafiando los estereotipos y reinventando su imagen. La campaña, titulada “You’ve Got the Power”, no solo promociona la marca, sino que también impulsa el registro de votantes de cara a las próximas elecciones en Estados Unidos. Con un enfoque fresco y elegante, Lewinsky, de 50 años, proyecta seguridad y sensualidad en las imágenes, demostrando que la edad y la experiencia no son barreras para incursionar en nuevos ámbitos.





El éxito de la campaña no solo radica en la elección inesperada de Lewinsky como modelo, sino en la creciente tendencia de marcas y celebridades a asociarse en colaboraciones poco convencionales. Ejemplos recientes, como Matthew McConaughey con Lincoln Motor Company y Maggie Smith modelando para Loewe, demuestran que estas alianzas generan un gran impacto y atraen la atención del público.





Lewinsky, quien enfrentó numerosos desafíos a lo largo de su vida, encuentra en esta nueva faceta una oportunidad para empoderarse y enviar un mensaje de resiliencia. Su participación en la campaña no solo generó elogios en las redes sociales, sino que también reafirmó su posición como defensora de importantes causas sociales, como la lucha contra el acoso escolar.

