Mondino hundió a Milei por el caso $Libra: “Es estúpido o corrupto”

La excanciller Diana Mondino reapareció este jueves y cuestionó al presidente Javier Milei por su papel en el criptoescándalo de $Libra. En una entrevista para un medio extranjero especuló con las razones del posteo del mandatario: “o no es muy inteligente o es una especie de corrupto”.

“No debería haberlo publicado”, afirmó Mondino durante una entrevista de la cadena de noticias Al Jazeera donde, entre otros temas, le preguntaron si el Presidente debería haber publicado sobre $Libra.

Diana Mondino hundió a Javier Milei por el caso Libra y dijo que “o no es muy inteligente o es una especie de corrupto”.

La ex canciller esperó su momento tras ser echada del gobierno para dar una entrevista a la cadena catarí Al Jazeera, que tiene un público que está en las antípodas de los libertarios alineados a Estados Unidos e Israel y cuestiona el genocidio en Gaza.

Incluso el entrevistador se sorprendió cuando Mondino prendió fuego al presidente. “Wow”, exclamó Mehdi Hasan, el conductor del programa. Cuando le volvió a preguntar si había tratado de estúpido o corrupto a su ex jefe, Mondino dijo que no, pero luego rió junto al público.

“No debería haberlo publicado”, dijo Mondino en referencia al tuit de Milei que desencadenó la estafa de miles de compradores de la criptomoneda.

El tema Libra enciende todas las alarmas en la Casa Rosada, porque coincide con el avance de la causa en la justicia de Estados Unidos que va entregando revelaciones cada vez más comprometedoras contra los hermanos Milei. El propio Macri deslizó en una reunión con dirigentes del PRO que “se viene chats y transferencias explosivas del caso Libra”.

