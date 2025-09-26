Misterio en Chaco: cayó un gran objeto del cielo y ahora investigan su origen

Ocurrió en una zona rural de Puerto Tirol. Las autoridades constataron que no presentaba ningún material combustible ni riesgoso a simple vista.

El hallazgo de un objeto metálico que cayó del cielo generó sorpresa en la provincia de Chaco. El hecho ocurrió en un campo privado de la zona de Puerto Tirol y motivó la intervención de la policía y de los bomberos, quienes desplegaron un operativo especial en el lugar.

Los vecinos de la zona aseguran que cayó del cielo

De acuerdo con fuentes policiales citadas por Infobae, el episodio se registró alrededor de las 18:30, cuando efectivos de la División Bomberos de Resistencia y agentes de la Comisaría de Puerto Tirol se trasladaron hasta un predio rural tras la denuncia de la presencia de un elemento de gran tamaño, ubicado a unos 100 metros dentro del campo.

Al arribar, constataron que se trataba de un cilindro de fibra de carbono de aproximadamente 1,70 metros de largo y 1,20 de diámetro, con un orificio de 40 centímetros en uno de sus extremos y un sistema de válvulas en el otro. La pieza, además, presentaba una inscripción con número de serie.

Constataron que no tiene combustible ni es peligroso

El operativo se desarrolló en el ex Campo Rossi, en la zona rural de la localidad. Allí, especialistas de la Sección Explosivos inspeccionaron la estructura y confirmaron que no contenía material combustible ni representaba un riesgo inmediato.

Como medida preventiva, las autoridades establecieron un perímetro de seguridad de 30 metros alrededor del artefacto, mientras avanzan las investigaciones para determinar su origen. Por sus características, todo indica que podría tratarse de un componente vinculado a la industria espacial.

Fuente. EconoSus

