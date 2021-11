Misiones defiende su decisión de venta de bonos de carbono y rechaza versiones “antojadizas”

La provincia de Misiones rechazó desde el Ejecutivo las especulaciones respecto del mecanismo de financiación alcanzado. Sostiene que la información es pública y de libre difusión y que además los propietarios privados podrán acceder a los créditos generados sin perder los derechos sobre sus bienes

Días pasados, se hizo circular la versión de que el mecanismo de venta de bonos de carbono no es conveniente a los intereses misioneros y de que la ciudadanía no está informada al respecto.

En este sentido, el gobierno misionero recordó que hasta el acuerdo con la firma Mercuria sólo existían proyectos REDD+ en el ámbito privado. Y a nivel gubernamental, únicamente cuando se trataba de Estado nacional. “Este es el primero de un estado sub-nacional (la provincia de Misiones)”.

El programa Jurisdiccional REDD+ como el que Misiones se propone encarar con la empresa Mercuria permitirá la certificación de créditos de carbono que se originen en todo el territorio de la provincia y se utilizará la metodología REDD+ aprobada por las Naciones Unidas.

Para que se entienda más claramente: “La sigla REDD+ en inglés se traduce como “reducción de deforestación y degradación”, vale decir que el programa que está impulsando el Gobierno Provincial es para evitar la deforestación y la degradación ; no para promoverla como falsamente se ha intentado confundir a la población”.

Queda claro, pues: Si se evitan la deforestación y la degradación, los interesados que deseen adherir al programa y cumplan con los requisitos exigidos (tanto Misiones con sus tierras fiscales como los particulares con sus propiedades) recibirán créditos de carbono que podrán ser comercializados.

Vale aclarar, que la venta de un crédito de carbono no representa la venta de la propiedad que origina dicho crédito de carbono, es decir, no se ven alterados bajo ningún concepto los derechos del propietario. El crédito de carbono representa en sí la posibilidad de obtener recursos a cambio de preservar la selva y que hoy en día no se están monetizando.

Cómo fue el acercamiento con Mercuria

La empresa suiza Mercuria dirigió nota oficial al Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos el pasado 19 de Julio 2021 en la que solicitaba “dialogar con el gobierno de Misiones para conocer el interés en desarrollar actividades de mitigación del cambio climático que generan créditos de carbono”.

Durante las negociaciones, participaron funcionarios del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos y de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, las cuales terminaron en la firma de una hoja de términos que definía los principales puntos del acuerdo.

Sin restricciones

Luego de esto, se celebró un acuerdo preliminar dando forma contractual a dichos términos para finalizar de consolidar el interés de las partes para alcanzar un acuerdo.

Una vez obtenida la delegación por parte de la Cámara de Representantes de negociar el acuerdo, se iniciaron las tratativas para llevar adelante la firma del acuerdo definitivo.

Toda la información del programa estará disponible al público en general porque todos los aspectos de la negociación con la empresa Mercuria son de libre difusión.

Destino de los fondos

Misiones sólo puede disponer de los fondos que resulten de la venta de sus propios créditos de carbono.

Es decir, aquellos titulares de proyectos privados generadores de crédito de carbono podrán disponer de sus fondos a su criterio sin que se vea vulnerado el derecho de propiedad.

Los fondos de la venta de créditos de carbono ingresarán a un fideicomiso administrado por una entidad financiera internacional de reconocido prestigio en la materia que será seleccionada en base a mérito.

Los fondos que se reciban de la venta de créditos de carbono se aplicarán, entre otras, a actividades tales como:

Incrementar la conservación y el valor de los bosques

Promover la puesta en valor de los servicios ambientales de los bosques nativos.

Promoción de inversiones y creación de empleo en iniciativas de adaptación y mitigación

Fomento de la economía del conocimiento a la medida que contribuya a los objetivos del Programa

Ninguna de las actividades que se llevarán a cabo en el marco de estos lineamientos estratégicos reviste ningún tipo de riesgo para el ambiente como maliciosamente se quiere desinformar a la población en general.

Participación ciudadana: diez audiencias públicas

En las publicaciones en redes sociales, falsamente se dice que el Gobierno Provincial no tomará en cuenta la opinión ciudadana. Sobre este particular, se transmite con énfasis que están tomadas todas las previsiones para la realización de audiencias públicas en las cuales la ciudadanía tendrá oportunidad de conocer en detalle todas las particularidades del Programa Jurisdiccional REDD+.

En efecto, en el acuerdo con Mercuria se programarán diez audiencias públicas en el marco de los primeros 6 meses desde la firma del contrato.