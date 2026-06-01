Misión del Banco Mundial arribó a Chubut para consolidar junto a la provincia corredores turísticos sostenibles e impulsar nuevas inversiones

Durante una semana recorrerán distintos destinos de la provincia para relevar proyectos, infraestructura y oportunidades de desarrollo vinculadas al turismo sostenible, la conservación y la generación de empleo. En representación del gobernador Ignacio “Nacho” Torres el vicegobernador Gustavo Menna recibió a los referentes en la Casa de Gobierno junto a ministros, secretarios y subsecretarios de diversas áreas del Estado.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, recorrerá esta semana junto a una misión técnica del Banco Mundial distintos puntos del territorio provincial en el marco de una asistencia técnica orientada a la elaboración de una estrategia de corredores turísticos sostenibles y climáticamente inteligentes, junto con un plan de inversión público-privado para fortalecer la competitividad del sector.

La iniciativa busca consolidar al turismo como uno de los principales motores del desarrollo económico provincial, promoviendo la diversificación productiva, la generación de empleo de calidad y un crecimiento territorial equilibrado, resiliente e inclusivo. Para ello, se realizará un diagnóstico integral del sistema turístico chubutense, evaluando infraestructura, conectividad física y digital, servicios, oferta turística, demanda y cadenas de valor, con el objetivo de identificar brechas que actualmente limitan el crecimiento del sector.

La misión del Banco Mundial arribó este lunes a Chubut y comenzó sus actividades con una reunión encabezada por el vicegobernador Gustavo Menna en la Casa de Gobierno en Rawson con la participación de ministros, secretarios y subsecretarios de distintas áreas del Estado Provincial, en la que se presentaron las prioridades estratégicas de la provincia y los lineamientos del trabajo conjunto que se desarrollará durante los próximos meses.

Los referentes del Banco Mundial arribaron a Rawson encabezados por la especialista líder en Desarrollo Urbano, Resiliencia y Tierra del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Federica Rangheri; participando además María Belén Barreto, especialista senior en Desarrollo Urbano; Pablo Herrera, especialista senior ambiental; Victoria Frascarelli, especialista en Desarrollo Urbano; Alex Pio, consultor senior en Turismo; Aníbal López, senior country officer; Abel López Dodero, especialista senior en Transporte; Santiago Scialabba, especialista senior Social; además de Verónica Raffo, especialista senior en Infraestructura; y Milagros Aimé, consultora ambiental, entre otros.

Por parte del Gobierno del Chubut junto al vicegobernador Menna participaron los ministros de Economía, Gustavo Paz; y de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna; la secretaria general de Gobierno, Macarena Acuipil; el secretario de Coordinación de Gabinete, Andrés Arbeletche; y el secretario de Ambiente, Juan Rivera. También estuvieron presentes las subsecretarias de Turismo Magalí Volpi; y de Conservación y Áreas Protegidas, Nadia Bravo; además de funcionarios del Ministerio de Producción.

El turismo un pilar fundamental

Al darles la bienvenida en nombre del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, quien cumplía actividades en el interior provincial, el vicegobernador destacó que “para el Gobierno del Chubut el turismo es uno de los pilares fundamentales” y destacó en ese marco la aprobación de la Ley de Promoción de las Inversiones Turísticas, a partir de la cual “se han invertido más de 50 millones de dólares”, además de estar construyendo nuevos emprendimientos en la provincia “como el primer hotel cinco estrellas en Esquel”.

Asimismo, el vicegobernador remarcó las inversiones que la provincia está realizando en materia de infraestructura asociada al turismo, citando como ejemplo “las obras en las Rutas 3 y 40” financiadas con aportes provinciales. Por eso señaló que “para nosotros el soporte del Banco Mundial es importante y estamos muy agradecidos”.

En tanto que la especialista líder en Desarrollo Urbano, Resiliencia y Tierra del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Federica Rangheri, sostuvo que “es un gusto estar en Chubut” y tras agradecer la recepción, remarcó que “el Banco Mundial ha empezado a poner mucho empeño en relación a la industria del turismo, contando con un amplio desarrollo a nivel regional”.

Como parte de las actividades previstas, el equipo técnico recorrerá destinos turísticos, Áreas Naturales Protegidas y proyectos de infraestructura en Rawson, Puerto Madryn, Trelew, Camarones, Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Los Altares, Gualjaina, Trevelin, Esquel, Cholila y El Hoyo, además de mantener encuentros con intendentes, referentes del sector privado, prestadores turísticos, comunidades locales y organismos provinciales.

Corredores estratégicos para el desarrollo turístico

El trabajo contempla la consolidación de corredores turísticos integrados que articulen destinos consolidados, localidades intermedias y áreas emergentes bajo criterios de sostenibilidad ambiental, resiliencia climática, innovación y fortalecimiento institucional.

En ese marco, se priorizan tres ejes estratégicos para el desarrollo turístico provincial. Por un lado, la Ruta Patagonia Azul, integrada por Rawson, Trelew, Camarones, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, con una fuerte orientación al turismo costero y marino y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales vinculados al litoral atlántico.

También se proyecta la Ruta del Valle de Gondwana, que conecta Rawson, Trelew, Gaiman, Dolavon, 28 de Julio, Dique Florentino Ameghino, Las Plumas, Los Altares, Cerro Cóndor, Paso del Sapo, Gualjaina y Esquel, poniendo en valor el patrimonio paleontológico, geológico, arqueológico y cultural de la provincia.

Finalmente, el Corredor de Los Andes que integrará Lago Puelo, El Hoyo, El Maitén, Epuyén, Cholila, Gualjaina, Esquel, Trevelin, Corcovado y Río Pico, fortaleciendo la oferta vinculada al turismo de naturaleza, montaña y experiencias al aire libre.

Inversiones con enfoque sostenible

La estrategia permitirá identificar proyectos prioritarios para futuras inversiones en infraestructura turística, movilidad sostenible, conectividad digital, gestión ambiental y puesta en valor del patrimonio natural y cultural, facilitando además el acceso a financiamiento nacional e internacional para iniciativas con enfoque climático.

Las autoridades provinciales destacaron que esta asistencia técnica constituye una oportunidad estratégica para planificar el crecimiento del turismo a largo plazo, fortaleciendo la competitividad de los destinos chubutenses y consolidando a la provincia como uno de los principales referentes del turismo de naturaleza y conservación de la Argentina.