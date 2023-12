Mirtha le preguntó a Milei si se casaría con Fátima Florez

El presidente argentino respondió de manera contundente cuando la conductora indagó sobre su futuro en la relación con la humorista.

Javier Milei fue uno de los invitados en la mesa de Mirtha Legrand de este sábado. Si bien no estuvo acompañado por Fátima Florez, la humorista vio la grabación del programa desde el backstage. Lejos de que eso la intimidara, la conductora le preguntó al presidente argentino si pensaba en casarse y tener hijos con la actriz.

“No creo en los contratos eternos”, lanzó Milei cuando la diva le consultó sobre el matrimonio. Acto seguido, indagó si pensaba en tener hijos en el futuro, él volvió a ser contundente: “Bueno, tengo hijos de cuatro patas”. “Yo sabía que me iba a contestar eso”, disparó la conductora entre risas.

Acto seguido, Mirtha quiso saber si era cierto que Milei hablaba con sus perros. “Si lo que dicen es cierto, porque además dicen que son mis estrategas, son los mejores estrategas del mundo. En dos años llegué a ser presidente. Voy a hacer que no me los vayan a contratar, porque necesitamos seguir sosteniendo el gobierno”, señaló el mandatario con tono irónico.

Javier Milei y Fátima Florez durante una gala en el teatro Colón (Foto: REUTERS/Martin Cossarini)Por: REUTERS

Javier Milei explicó por qué no va a ir la primera función de Fátima Florez en Mar del Plata: “No le gusta”

En medio de la presentación de la mesaza, Fátima Florez, la novia del presidente de la Nación, irrumpió en el estudio para saludar a “La Chiqui”, quien fue la que la llamó para que se acercara.

“No te invité porque pensé que estabas en Mar del Plata”, le dijo Mirtha. “Es que ya me estoy yendo, vine a pasar un ratito con Javier”, indicó la imitadora y humorista, quien, acto seguido, contó que debuta el 26 de diciembre.

La presentadora le preguntó al jefe de Estado: “¿Va a ir presidente?”. “Obviamente”, respondió con seguridad. No obstante, aclaró que no estará presente en la primera función de la temporada y explicó el motivo. “Como a ella no le gusta que vaya a la primera, voy a estar el 27 yo. Así que el 27 de diciembre voy”, concluyó el primer mandatario.