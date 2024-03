Mirtha Legrand criticó a Milei por sugerir que debía comprar el cine Gaumont

La conductora dijo que la actitud “ridícula” del presidente “da cierto temor a expresarte” y admitió: “Yo en este gobierno no quiero estar en contra, porque toman represalias y es desagradable”.

La actriz y conductora Mirtha Legrand calificó de “desagradable” y “ridícula” la actitud del presidente Javier Milei, quien ante sus críticas por el proyecto de cerrar el emblemático cine Gaumont, compartió una publicación en redes que proponía que la diva comprara la histórica sala del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

Mirtha Legrand había criticado al gobierno por su proyecto de cerrar el Gaumont, por lo que el presidente retuiteó la publicación de un periodista y politólogo que sugería: “Qué gran gesto sería que Mirtha compre el Gaumont, que éste pase a llamarse Cine GAUMONT-LEGRAND y que proyecte solo películas argentinas. Un hito que la enaltecería a ella, y que contribuiría a cambiar la mala imagen que tienen los argentinos de sus propios referentes culturales”.

En una entrevista telefónica con Diego Pérez en el Canal de la Ciudad, este lunes la conductora respondió a la sugerencia del presidente. “No corresponde. Fue una opinión simplemente, no fue para decir que compre el cine. Es ridículo, ridículo. Te da cierto temor a expresarte, porque si cada cosa que vas a decir, si al gobierno no le gusta mucho, o le molesta a alguien, te van a retrucar. Es desagradable. No dije nada malo”, se defendió Mirtha Legrand.

En ese momento, el periodista le planteó que también si fuera a contar que “siempre viajó bien en Aerolíneas Argentinas” le dirían “bueno, comprala, Mirtha”. “Seguro, es ridículo”, contestó la conductora y reconoció: “Me sorprendí mucho cuando reaccionaron así, no sé si fue gente a favor o en contra del gobierno”. “Yo en este gobierno no quiero estar en contra, porque toman represalias y es desagradable”, disparó.

“¿Qué puede costar mantener el cine Gaumont?”: la crítica de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand cuestionó al gobierno el último sábado por el posible cierre del cine Gaumont, ubicado a pocos metros del Congreso de la Nación. “Que no cierre el Gaumont, chicos. La gente del ambiente tenemos que hacer fuerza, tenemos que hacer algo para que no cierre”, manifestó durante su tradicional programa “La noche de Mirtha”, exteriorizando su preocupación por el futuro del histórico cine, al cual calificó de “espléndido” y asegurando que está “en muy buenas condiciones”.

Luego, la conductora que el mes pasado cumplió 97 años agregó: “¿Qué puede costar mantener el cine Gaumont? Yo fui hace poco, está espléndido, en muy buenas condiciones, es una lástima. Lo del Instituto de Cine (INCAA) también. Es terrible“, lamentó. El actor Gabriel “Puma” Goity estuvo de acuerdo y calificó al eventual cierre del Gaumont como “una salvajada y una barbaridad” y sumó: “No podés cerrar el INCAA. Si en tu casa tenés ratas, sacá las ratas pero no tires la casa abajo”.

“Da una sensación como de rencor, de no querer al cine argentino, de no valorarlo”, expresó Legrand. La conductora acotó sobre la estigmatización de los actores y actrices argentinas que han sido calificados como “kirchneristas”: “El actor siempre ha actuado en política, acá y en todos los países”, sentenció. Además, cuando el invitado periodista Ceferino Reato reconoció que el discurso de la motosierra es “efectivo”, Legrand sumó: “Si había alguno que robaba, bueno, afuera, no le des más crédito”, pero insistió en que la solución “no puede ser el cierre” del Gaumont.