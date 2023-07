Miriam Lanzoni cruzó los límites de la censura

La actriz posó desnuda debajo de la ducha.

Miriam Lanzoni tiene 43 años y casi 20 años de trayectoria en la actuación desde la consagración desde su primer papel. Pero también es cierto que estudia la profesión desde pequeña, ya que siempre supo lo que quería hacer. Hasta el momento, participó en 18 telenovelas y 8 películas. Su popularidad aumentó tras su participación en el Bailando 2014.

En las redes sociales se ve reflejada la popularidad que construyó durante toda su carrera, teniendo en cuenta que posee 436 mil seguidores en Instagram. Allí cuenta su vida diaria, sus lujos, sus diferentes trabajos y proyectos, sus secretos de cuidado, sus looks más trendy y osados, y sus fotografías más atrevidas.

En esta oportunidad, Miriam eligió hablar de salud y bienestar, específicamente en el cuidado de su cuerpo, tanto estético, como interno. Para ello decidió posar de espaldas, desnuda y mientras se bañaba. La actriz reflexionó y dijo: “cuando lo que tenes te encanta, no necesitas disfraz”.

Con el pelo totalmente mojado, la espuma del jabón recorriendo su cuerpo y con una esponja en la mano, Miriam continuó diciendo: “desde muy chica tengo conciencia de mí, me cuido mucho. En todos los aspectos. Pero no por el resultado, que obvio que también me importa, no me voy a hacer la desentendida. Pero antes que todo me importa mi salud, mi bienestar, mi mente, mi alma”.

Miriam Lanzoni cruzó los límites de Instagram al posar desnuda debajo de la ducha Foto: Instagram

Finalmente, concluyó así: “y me ocupo todos los días, de estar sana, selecciono minuciosamente que voy a regalarle a mi cuerpo, qué pensamientos van a nutrir mi cerebro, que sentimientos van a engrosar mi alma. Por mí, por mi trabajo, porque la paso mejor, porque los que me rodean se contagian de eso también”.

Hace cuánto está de novia Miriam Lanzoni

Miriam Lanzoni está en pareja con el empresario, Christian Halbinger, quien se encuentra lejano al mundo del espectáculo. Ellos están en una relación desde 2020 y aunque hubo rumores de distanciamiento, ambos se muestran muy enamorados.