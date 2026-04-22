Minera china Zijin-Liex provocó desastre ambiental en Catamarca por derrame: fue castigada con millonaria multa

El vuelco de un camión con salmuera en Fiambalá puso en riesgo un río clave para la comunidad y expuso fallas de seguridad en el proyecto de litio Tres Quebradas.

La minera LIEX, subsidiaria local de la china Zijin Mining, derramó salmuera en las cercanías de Fiambalá el pasado 25 de marzo. La empresa opera el yacimiento de litio Tres Quebradas, ubicado en una zona de humedales altoandinos ambientalmente sensible. Según vecinos, sería el tercer accidente de este tipo en siete meses. El Ministerio de Minería de Catamarca declaró su responsabilidad y el 17 de abril multó con 254 millones de pesos a la empresa.

La minera LIEX, subsidiaria de la china Zijin Mining, derramó salmuera en las cercanías de Fiambalá, Catamarca, en un nuevo incidente denunciado por vecinos como el tercero en siete meses, lo que generó preocupación por posibles daños ambientales en una zona de humedales altoandinos

A las dos de la madrugada del pasado 25 de marzo, un camión de la empresa minera ZIJIN-LIEX volcó a 50 metros de donde dormían Ana Cristina Siares y Angel Rafael Quiroga, puesteros del paraje Chaschuil, ubicado en las afueras de Fiambalá, Catamarca. Al levantarse al otro día vieron que la salmuera derramada había alcanzado el río Chaschuil, poniendo en riesgo la vida de sus animales que toman agua de ahí, pero también la de todo el pueblo. “Una vez que se contamina el agua, se contamina todo. Y entonces, ¿a dónde vamos a ir nosotros?”, dicen en diálogo con Economía Sustentable.

Si bien el gobierno de la provincia habla de “impacto ambiental acotado y reversible”, reconoció la responsabilidad empresarial en los hechos y sancionó a la compañía con “una multa de $ 254.126.687,69 y apercibimiento formal por el incumplimiento de las normas de seguridad, salubridad y protección ambiental vigentes”, según un informe oficial aportado por el Gobierno provincial a este medio.

Derrame de litio en Fiambalá: multan a LIEX con $254 millones y crecen las denuncias ambientales

Tras el hecho, el gobierno provincial reconoció la responsabilidad de la empresa y le impuso una multa millonaria, mientras asambleas locales cuestionan la falta de controles, la expansión del proyecto de litio y el impacto sobre el agua y la salud en la región

La empresa en cuestión es la principal productora de oro en China. A través de su filial local LIEX opera el proyecto de litio Tres Quebradas, ubicado a 30 kilómetros de la frontera con Chile, en la cordillera catamarqueña. Allí extrae la salmuera que luego es transportada en camiones hacia la planta de procesamiento -ubicada más abajo, en las cercanías de Fiambalá- donde es transformada en carbonato de litio, un commodity considerado estratégico y destinado a la industria de baterías.

El proyecto comenzó su producción industrial en 2025 y promete una vida útil de cincuenta años, con una capacidad de producción actualmente estimada en 20.000 toneladas anuales de litio. Pero la empresa ya contaría con una aprobación del gobierno para la ampliación del proyecto, que llevaría esa cifra a 60.000.

En diálogo con Economía Sustentable, integrantes de la asamblea Fiambalá Despierta denuncian falta de licencia social, tal como expresaron en una nota entregada al gobernador Raúl Jalil el pasado 17 de abril. Lo que más preocupa a los vecinos es que aumentaron los problemas de salud en la población, como gastroenteritis y enfermedades respiratorias. Además, una referente de la asamblea señala: “La planta está a orillas del pueblo y no sabemos qué químicos están lanzando ni cuales son las condiciones de almacenamiento y tratamiento de los residuos. Los trabajadores muestran las fotos y están al aire libre”. Pero lo que más preocupa es el agua. De ampliarse el proyecto, la minera tendrá que duplicar sus requerimientos de agua dulce.

Impacto en humedales y crisis del agua: comunidades alertan por riesgos sanitarios y falta de controles

El yacimiento Tres Quebradas se ubica en un sistema de humedales altoandinos y puneños considerado de importancia mundial por el convenio Ramsar (tratado internacional para la protección de humedales.). Además, se trata de un territorio habitado y reivindicado por comunidades indígenas.

Si bien la producción de litio realiza un uso intensivo del agua, suele llevarse a cabo en contextos sensibles de lagunas de altura. Esto no es casualidad, sino un patrón que carece de controles ambientales rigurosos, sostiene la abogada Verónica Gostissa, integrante de la asamblea local Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación (Pucará), en diálogo con Economía Sustentable.

“En un momento histórico reconocido internacionalmente como de crisis hídrica, de bancarrota del agua, no se está analizando seriamente qué implica la instalación de un proyecto de litio en lugares que son de escasez de agua”, agrega.

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El Gobierno provincial señaló a este medio que tras el vuelco del camión los ministerios intervinieron inmediatamente realizando informes técnicos y acciones de contención, remediación y prevención. En base a los estudios realizados, determinaron la existencia de negligencia operativa por parte de la empresa. Se constató que hubo incumplimientos en cuanto a exceso de velocidad del vehículo, prevención de derrames, falta de capacitación del personal y caracterización de las sustancias transportadas. Además, el documento afirma que “el impacto ambiental generado fue acotado, transitorio, reversible y técnicamente mitigado”.

Pero desde la asamblea Fiambalá Despierta lamentan que tenga que ocurrir un accidente para que el gobierno “recién haga algo”. Dicen que desde que se instaló la empresa “los controles fueron nulos” y que los informes de impacto ambiental “tienen muchísimas falencias”.

“Lo que vemos es que hay una presión económica muy grande para que las corporaciones se instalen y empiecen a producir, pero no hay estándares altos para un proceso de evaluación del informe de impacto ambiental y controles posteriores”, sostiene Gostissa.

Economía Sustentable se contactó con la empresa Zijin-Liex, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuesta.

Por Laura Berisso-Economía Sustentable





