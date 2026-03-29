Millones de personas marcharon este sábado contra Trump en EE.UU.: “¡Luchemos contra el fascismo!”

Más de 3.000 protestas se desarrollan en ciudades y zonas rurales de Estados Unidos bajo el movimiento “No Kings” (No a los reyes). Los manifestantes denuncian la eliminación de programas de diversidad racial y de género, y el negacionismo de Donald Trump frente al cambio climático.

Este sábado, millones de personas se movilizan en Estados Unidos y otras partes del mundo para manifestar su rechazo al presidente Donald Trump. Los ciudadanos denuncian su estilo autoritario y decisiones de gobierno que consideran injustas y fuera del marco legal.

Es la tercera vez en menos de un año que los estadounidenses salen a las calles bajo el movimiento popular “No Kings” (No a los reyes), la expresión más visible de oposición al mandatario desde el inicio de su segundo mandato, en enero de 2025.

El detonante de esta jornada fue la guerra contra Irán iniciada por Trump junto a Israel, con objetivos y plazos que se modifican constantemente, según denunciaron los organizadores de las manifestaciones.

El rechazo al presidente estadounidense trascendió fronteras y se registran movilizaciones simultáneas en ciudades europeas como Ámsterdam, Madrid y Roma.

Movilizaciones contra Donald Trump en ciudades clave de Estados Unidos

En Estados Unidos, las protestas se despliegan en múltiples ciudades. En Atlanta, miles de personas se reúnen en un parque para denunciar lo que consideran un gobierno autoritario. Uno de los manifestantes sostenía un cartel con el mensaje: “Estamos perdiendo nuestra democracia”.

En West Bloomfield, Michigan, los participantes desafían temperaturas bajo cero para salir a las calles. En la capital, Washington, cientos de personas con pancartas con lemas como “¡Trump debe irse ya!” y “¡Luchemos contra el fascismo!” cruzaron un puente sobre el río Potomac hacia el Monumento a Lincoln, un sitio emblemático por su historial de manifestaciones por los derechos civiles.

La primera jornada nacional de protesta de “No Kings” ocurrió en junio pasado, en coincidencia con el cumpleaños número 79 de Donald Trump y un desfile militar que él organizó en Washington. Desde Nueva York hasta San Francisco, millones de personas participaron de la movilización.

La segunda protesta, realizada en octubre, reunió a aproximadamente siete millones de manifestantes, según los organizadores.

Críticas por la eliminación de programas de diversidad racial y de género

Los organizadores buscan ahora superar esas cifras, ante un índice de aprobación de Trump que cae por debajo del 40% y las elecciones de medio término en noviembre, en las que los republicanos podrían perder el control de ambas cámaras del Congreso.

El presidente Trump, venerado por seguidores de “Make America Great Again” (MAGA), también enfrenta un rechazo intenso en el extremo opuesto del espectro político. Sus críticos cuestionan su gobierno por decreto, el uso del Departamento de Justicia para perseguir opositores, su defensa de los combustibles fósiles y su negacionismo frente al cambio climático.

Además, critican la eliminación de programas de diversidad racial y de género, así como su demostración de fuerza militar después de haber hecho campaña como un hombre de paz.

“Desde la última vez que marchamos, esta administración nos ha arrastrado aún más a la guerra“, señaló Naveed Shah, de Common Defense, organización de veteranos de guerra vinculada al movimiento “No Kings”.

Más de 3.000 protestas contra Trump en Estados Unidos

Los organizadores confirmaron que este sábado se realizarán más de 3.000 manifestaciones en ciudades, suburbios y zonas rurales, incluso en Kotzebue, Alaska, al norte del círculo polar ártico.

Minnesota se convirtió nuevamente en un punto clave, tras ser epicentro del debate sobre la represión migratoria de Trump.

El legendario rockero Bruce Springsteen, crítico del mandatario estadounidense, interpretará en St. Paul su canción “Streets of Minneapolis”, escrita en memoria de Renée Good y Alex Pretti, asesinados por agentes federales durante las protestas de enero contra la ofensiva migratoria.

“En casa, vimos ciudadanos asesinados en las calles por fuerzas militarizadas. Vimos familias destrozadas y comunidades inmigrantes atacadas. Todo ello en nombre de un solo hombre que pretende gobernar como un rey”, declaró Springsteen.

Lo que comenzó en 2025 como un día de desafío aislado se consolidó como un movimiento nacional de resistencia bajo la marca “No Kings”.

Según los organizadores, dos tercios de quienes planean participar este sábado no viven en grandes ciudades, que tradicionalmente son bastiones demócratas, un aumento significativo respecto a la última protesta.