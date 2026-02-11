Miles de agricultores tomaron el centro de Madrid para protestar contra Mercosur

Una movilización masiva de agricultores y ganaderos ha marcado la jornada en el centro de la capital española. Cientos de tractores y miles de manifestantes han recorrido calles emblemáticas de la ciudad para exigir cambios en las políticas agrarias europeas y españolas.

El movimiento ha generado importantes afecciones de tráfico. Según los organizadores, alrededor de 8.000 agricultores y ganaderos han participado en la protesta, acompañados por unos 500 tractores que han entrado en Madrid esta mañana en cinco columnas desde diferentes puntos de España.

Sin embargo, datos oficiales de la Delegación del Gobierno sitúan la movilización en cifras más contenidas, con unos 2.500 manifestantes y alrededor de 367 tractores circulando por las principales arterias de la capital. Esta disparidad en las cifras refleja la tradicional variación entre estimaciones de convocantes y fuentes oficiales en protestas de este tipo.

Recorrido y organización

La protesta fue convocada por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi).

A partir de las 11:00, los tractores y manifestantes confluyeron en la Plaza de Colón tras salir desde localidades como Torrejón de la Calzada, Robregordo, Arganda del Rey, Guadalajara y El Espinar (Segovia). Desde allí avanzaron por el Paseo de Recoletos y el Paseo del Prado hacia el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en un recorrido diseñado para maximizar la visibilidad en el centro urbano.

Un amplio dispositivo de seguridad, compuesto por más de 1.800 efectivos entre Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales, ha acompañado la protesta para garantizar la ordenación del tráfico y evitar incidentes.

Reivindicaciones del sector

Los convocantes han expresado un abanico de quejas que han reunido a agricultores y ganaderos de diversas comunidades:

Rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, que consideran abrirá el mercado a productos importados con menores estándares sanitarios y medioambientales, erosionando la competitividad del sector local.

y Mercosur, que consideran abrirá el mercado a productos importados con menores estándares sanitarios y medioambientales, erosionando la competitividad del sector local. Críticas a los recortes previstos en la futura Política Agrícola Común (PAC) , que según las organizaciones reducirían significativamente las ayudas a la producción.

, que según las organizaciones reducirían significativamente las ayudas a la producción. Aumento de los costes de producción y dificultades para garantizar el relevo generacional en las explotaciones.

Estas reivindicaciones se han traducido en pancartas como “Mercosur y recortes PAC, nuestra ruina” o “Si el campo no produce, la ciudad no come”.

Impacto en la ciudad

La tractorada ha provocado importantes cortes de tráfico en el centro de Madrid y alteraciones en el transporte urbano. Varias carreteras de acceso y arterias principales presentaron problemas, complicando la movilidad en horas punta.

Además de Madrid, acciones de protesta vinculadas al mismo descontento agrario se han repetido esta semana en otras ciudades españolas, como Logroño o Sevilla, donde decenas de tractores también han salido a las calles para mostrar apoyo a la causa.

Por Juan Carlos De Santos Pascual-EuroNews