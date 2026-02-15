Mileicidio: en dos años cerraron cerca de 22 mil empresas y se perdieron 290 mil empleos

Son datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo: en noviembre de 2023 había 512.357 empleadores y en noviembre de 2025 ese número había bajado a 490.419 empresas. El costo en materia de empleo también fue alto. Los detalles.

De acuerdo a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en noviembre de 2025, a dos años de la asunción de Javier Milei y el gobierno libertario, el número de empresas de todo el país se había reducido 22 mil empleadores, con especial saldo de cierres en el sector de la construcción.

Sobre ese mes en particular (noviembre de 2025) la cuenta daba 892 cierres de empresas, y si se extendía la cuenta a los 11 meses de 2025, la cuenta en rojo contaba las persianas bajas, exactamente, de 9.722 empleadores.

La cuenta global de la SRT en noviembre de 2023 contabilizaba 512.357 empleadores y 9.857.173 empleados, en todo el país. Dos años después, en noviembre de 2025, la cifra llegaba a 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores. Las cuentas en rojo de ambos rubros mostraban que en esos 24 meses quedaron en el camino de motosierra, ajuste e importaciones 21.938 compañías y 290.602 empleos.

Por otra parte, al terminar el 2023, había 512.357 empleadores, pero luego se produjo una baja del número de empresas hasta mediados de 2024 como resultado de la devaluación y de la “motosierra” implementada por Milei, acción que tuvo un fuerte impacto, especialmente, en el rubro de la construcción. A continuación, se produjo una desaceleración de la caída y, para diciembre de 2024, el número de empresas, era de 499.682.

El Informe de Trabajo remarca que una parte importante de las compañías que entran al mercado no consiguen mantenerse activa durante mucho tiempo. Esto queda reflejado en un número contundente: desde el tercer trimestre de 2024 hasta el segundo trimestre de 2025, el 34% del total de cierres afectó a compañías con menos de tres años de antigüedad.

Otros números que deberían preocupar al Gobierno

Pablo Caruso difundió en su programa “QR!”, de Canal E, una encuesta que demuestra el impacto negativo que causó, en parte de la sociedad, las medidas que está tomando Javier Milei. El periodista mostró la primera pregunta de la consulta: “Pensando en los últimos meses, ¿su situación económica familiar mejoró, empeoró o se mantuvo igual?”. Y luego remarcó: “Acá se rompe una polarización: 70,7% mirada negativa y apenas 30% se mantuvo igual de bien o mejoró”.

Otra pregunta fue: “¿Durante el mes tuvieron que pedir dinero prestado para cubrir los gastos del hogar?”. Según los encuestados, el 57% debió pedir ayuda. “Acá es interesante ver la evolución, porque quizás son distintos estadios: primero se tarjetea, después, cuando se complica, se puede pasar las FINTECH, y después eventualmente se le pide a familiares o amigos porque el acceso al sistema ya no da”, remarcó el conductor.

En ese punto, mostró otro ítem que muestra la fragilidad de la sociedad: “Pensando en la vida cotidiana, diría que las políticas del Gobierno han tenido un impacto positivo/negativo en su situación personal/familiar”, decía la consulta. Caruso remarcó que “el 55,6% dice negativo y un 36,2 positivo”.

Fuente: Perfil