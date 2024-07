Milei volvió a respaldar a Pettovello

El Presidente encabezó un acto en la casa natal de Sarmiento donde lanzó un plan de alfabetización junto a la ministra de Capital Humano, a quien volvió a respaldar y la felicitó por “liderar esta batalla, como tantas otras”.

“La política ha querido esconder hablo del germen del analfabetismo. Que los chicos sepan leer y escribir debería ser algo natural, durante muchos años lo fue, pero hoy la mitad de los alumnos del primario no llega a eso”, expresó el mandatario.

En ese sentido, aseguró que la “crisis educativa que arrastra la Argentina” tiene muchas “dimensiones”, pero que el fracaso “está en la base”.

“Este plan no es solo un programa de gobierno, sino un deber histórico en la historia de nuestro país. Hoy hemos retrocedido décadas y pasamos de ser de la vanguardia a ser furgón de cola la región”, manifestó.

En ese sentido, sostuvo que “la decadencia económica arrastra a la decadencia educativa porque un chico que no come no puede progresar”.

“Viene por izquierda quienes quisieron demonizar a Sarmiento, con todo lo que hizo para elevar el común de los argentinos. No extraña que quienes promueven estas ideas sean quienes desde el Gobierno nacional cerraron las escuelas en el 2020 e interrumpieron la alfabetización de los chicos”, expresó acerca de la suspensión de la presencialidad durante la pandemia por Covid-19.

“Que los niños argentinos puedan aprender a leer a lo largo y ancho del país tiene un corazón: darle recursos y herramientas a los docentes y elevar la exigencia. Vamos a formar en alfabetización a todos los docentes del país, vamos a darles recursos a las provincias para que los formen, vamos a evaluar a los docentes desde el Gobierno Nacional, vamos a llevar a los mejores a las escuelas con peor alfabetización”, expresó.

Asimismo, sostuvo que se evaluará a los estudiantes con las pruebas APRENDER desde tercer grado. “Hoy se realizan desde sexto grado y nos hace llegar tarde”.

“No podemos tener a los estudiantes entre algodones, esto es un cambio cultural. La exigencia es buena, la evacuación es buena. No es malo evaluar, no es estigmatizar, como dicen algunos, es la mejor herramienta que tenemos para comprender si los estudiantes están desarrollando sus aptitudes. Negar evaluarlos es perder la fe en ellos. Hay que recuperar la perseverancia y ambición de Sarmiento. El desafío es inmenso, pero tenemos con qué, somos muchos, tenemos la claridad de empezar por lo fundamental, la condición que hace falta y la revolución tecnológica que nos permite monitorear”, señaló.

“El capital humano, en el cual la educación es uno de los pilares principales, es el motor del crecimiento”, dijo y llamó a dar pelea por la educación a “a todos los valientes” que quieran acompañar al Gobierno “sin distinción de partidos”. “Depende de nosotros de abandonar las recetas del fracaso y elegir el camino de la prosperidad”.

