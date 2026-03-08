Milei volvió a insultar a Paolo Rocca por compartir un acto con Lula da Silva

El Presidente retomó su disputa con el CEO de Techint, que el viernes estuvo con el mandatario brasileño para inaugurar una escuela a través de su empresa Ternium

Lejos de desescalar el enfrentamiento, este sábado el presidente Javier Milei volvió a cargar contra el empresario Paolo Rocca, en este caso, por compartir un acto con el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, uno de sus máximos enemigos políticos.

Tal como contó LA NACION, Rocca estuvo con Lula porque su empresa Ternium inauguró el viernes la Escuela Técnica Roberto Rocca en la localidad de Santa Cruz, estado de Río de Janeiro. La iniciativa forma parte de la red educativa impulsada por el grupo industrial con el objetivo de fortalecer la formación en esas áreas.

Luego de que se difundiera la recorrida conjunta de Rocca y Da Silva, Milei volvió a la carga.

“Principio de revelación. Fin”, escribió el Presidente sobre una publicación que hizo en X el diario Clarín respecto de ese cara a cara y de los dichos de Rocca, quien tildó como “muy importante” la presencia de Lula en la inauguración del colegio.

Así Milei, que se encuentra en Estados Unidos, desoyó también el pedido que le habían hecho desde la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Unión Industrial Argentina (UIA) sobre entablar un diálogo constructivo y respetuoso, y generar las condiciones para poder invertir.

“En esta etapa de transformación, queremos ser claros: el respeto es condición básica del desarrollo. Respeto hacia quienes producen, invierten y generan empleo en todo el país”, marcaron desde la UIA, que lo tiene a Martín Rappallini al frente.

Lejos de eso, Milei volvió a acelerar contra el empresario al que ya trató en varias oportunidades -y de forma despectiva- “Don Chatarrín”. La disputa con Rocca empezó cuando Techint perdió una licitación para proveer de caños a Vaca Muerta porque, según la versión del Gobierno, ofreció sus caños tres veces más caros que una compañía india que salió ganadora de la compulsa.

Entonces, Milei aprovechó para criticar a Rocca, a quien vinculó con el excandidato presidencial Sergio Massa, y hasta deslizó que el empresario había intentado hacer lobby para que su empresa se quedara con la licitación.

Después, durante la asamblea legislativa, retomó su línea argumental contra lo que él considera los “empresarios prebendarios” o “empresaurios”.

“Ambos [políticos y empresarios] son cómplices de la corrupción, y la mayor responsabilidad cae sobre los políticos. ¿Alguien quiere seguir con un modelo empobrecedor, donde solo ganan los políticos corruptos y los empresarios amigos del poder a costa de los argentinos de bien? Muchos políticos, cuando insultaban en público a algunos de los industriales, lo hacían para negociar una coima más alta, no para rechazarla”, marcó Milei desde el Congreso el domingo pasado.

