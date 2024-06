Milei volvió a defender a Pettovello: “Nos quieren tirar un muerto”

El presidente afirmó que “la estrategia de los kirchneristas es atacar al denunciante”, ante lo que indicó que la ministra de Capital Humano es una víctima de “operaciones” para que “ella y su equipo se intimiden”.

El presidente Javier Milei denunció este domingo que el kichnerismo y otros sectores que acusó de ser intermediarios “de la pobreza” amenazaron e intimidaron a la ministra Sandra Pettovello y a funcionarios que investigan irregularidades en el exministerio de Desarrollo Social, actualmente Capital Humano. En ese sentido, indicó que buscan “ensuciar” la imagen de la funcionaria, a la par que quieren “tirar un muerto”.

Sus dichos tuvieron lugar luego del escándalo de los alimentos acopiados que, en algunos casos, vencen en julio y derivaron en la expulsión de Pablo de la Torre, subsecretario de la Niñez. “Son cínicos, psicópatas, gente complicada. Son capaces de cualquier cosa”, alertó Milei respecto al kirchnerismo en diálogo con Radio Mitre. Asimismo, recordó que “usaron a los servicios de inteligencia para perseguir candidatos, ¿o tengo que contar algunas cosas que se dijeron en plena campaña y que no había forma de que tuvieran esos datos?”.

“La estrategia de los kirchneristas es atacar al denunciante. Es lo que está pasando en Capital Humano. Una ministra, valiente, capaz con todas las agallas para enfrentar a estos delincuentes. Qué va a esperar de un kirchnerista: que la traten de operar, que la ensucien por los medios. En lugar de decir que es falso, la tratan de ensuciar, de hacer trampa, para que ella y su equipo se intimiden, y les puedo asegurar que la intimidación no es solo verbal, están usando metodologías más violentas, son capaces de ir contra todo”, aclaró.

Sumado a esto, indicó que “amenazan a las familias de todos los miembros que avanzan en estas denuncias, ya no es solo que los ensucian mediáticamente, esto excede el juego de la política. Había un código que no se pegaba abajo del cinturón”. En esa línea, aseguró que “se han metido con gente que está investigando”.

Sin embargo, subrayó que tanto Pettovello como el resto de los ministros no tiene miedo. “Sabemos que no iba a ser fácil. Todos están a la altura de la circunstancias”, expresó y contó que la titular de Capital Humano “jamás me presentó la renuncia”.

Además, volvió a cargar contra los dirigentes de organizaciones sociales y referentes asociados a Unión por la Patria (UxP). “Lucraban con el hambre de la gente; esto es irritante. Esta gente se armaba kioscos para robar la plata que tenía que ir a los caídos [en la pobreza]; los intermediarios son tránsfugas y delincuentes”, remarcó.

Y agregó: “No descarten que este conjunto de kirchneristas quieran tirar un muerto, porque los kirchneristas son así. No sea cosa que por distintas estrategias que montan desde los medios afines a ellos, sedientos de pauta que les cortamos, que además quieran plantar muertos”.

Asimismo, minimizó el escándalo que generó el acopio de alimentos, explicando que se trata de un error no representativo. “Hay que tener mucho cuidado con esta gente, porque son cínicos, psicópatas, no estás lidiando con gente normal, sino gente complicada que no tiene problema en mentir, calumniar ni en usar métodos no convencionales”, sostuvo.

También se refirió al pedido que hizo y que fue comunicado por Federico Sturzenegger, el cual consistió en el armado de un sistema de almacenamiento nuevo de los alimentos para evitar que pasen estas cosas. “Hemos hecho algo para eliminar totalmente el margen de error”, destacó el presidente sobre dicho instrumento.

Al respecto, además de entregar los alimentos de manera directa a través del Plan Alimentar comunidad, “que está dirigido para los comedores de verdad”, se diseñó una estrategia de contingencia. “Se paga una prima y en caso de que se presente el incidente, como si fuese un seguro, usted la ejecuta. ¿Cuál es la ventaja? Como se ejecuta cuando se le da la gana, con fecha de expiración, eso hace que usted no necesite tener los stocks y nos ahorramos dinero en términos de almacenamiento. No hay más un problema de alimentos vencidos. Además, acá uno arma un contrato para cada tipo de producto depende la necesidad que se presenta”, explicó

“Se acabó la corrupción y la intermediación de los pasamanos. Es un instrumento fabuloso que nos amplifica el poder de cobertura. Los corruptos se van a enojar porque se les termina”, concluyó Milei.

Milei insiste en los ataques para defender a Pettovello: “Es el modo miserable en que opera la política”

Mientras regresaba al país luego de seis días entre Estados Unidos y El Salvador, el presidente Javier Milei se metió de lleno este domingo en el escándalo de los alimentos que se guardaban sin entregar en el Ministerio de Capital Humano, un tema que la propia ministra Sandra Pettovello ya denunció a la Justicia y que incluso tuvo anoche allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello, pero el mandatario centró sus posteos en duros ataques hacia quienes cuestionan a la funcionaria, señalando que “revelan el modo miserable en que opera la política”.

“La política miserable. Los ataques a Pettovello revelan el modo miserable en que opera la política. Detectan una causa noble y detrás de ella arman una montaña de quioscos de corrupción”, escribió Milei en sus redes sociales:

LA POLÍTICA MISERABLE

Los ataques a Pettovello revelan el modo miserable en que opera la política. Detectan una causa noble y detrás de ella arman una montaña de quioscos de corrupción. Cuando viene un honesto/a a terminar con la corrupción y así que la ayuda llegue sin… pic.twitter.com/1PNtjjbC8h — Javier Milei (@JMilei) June 2, 2024

En su cuenta de la red social X, el jefe de Estado, agregó que “cuando viene un honesto/a a terminar con la corrupción y así que la ayuda llegue sin intermediarios, los muy corruptos salen en manada a denunciar falta de sensibilidad social, cuando en rigor están defendiendo el quiosco/curro”, cerrando con letras mayúsculas “AMORALES, HIPÓCRITAS, CHORROS Y MENTIROSOS”.

El mandatario intentó así respaldar a su funcionaria, una de las más cercanas a él dentro su Gabinete, luego de una semana volcánica en el que el escándalo hizo que la propia funcionaria despidiera al secretario de la Niñez Pablo de la Torre, además de denunciar a la Justicia el tema de cómo se manejaban las miles de toneladas de alimentos apiladas en los depósitos de Villa Martelli, sin entregarse a sectores carenciados.

A ese cuadro, que obligó al Gobierno incluso en primera instancia a negar que no se repartieran, luego a afirmar que en realidad se habían acumulado “para emergencias y catástrofes”, hasta que finalmente con el despido de De la Torre se admitió de manera implícita que “algo estaba mal” y no se descarta que las cesantías sigan hacia abajo, con más responsable de tales manejos. La explicación de que “para que no haya negocios o corrupción en las entregas, los alimentos no se entregaban”, ya no resiste análisis. Y es en ese punto donde el Gobierno sigue sin hacer control de daños, porque aunque Pettovello habría pedido al Ejército que aporte su logística para que esas miles de toneladas de comida puedan ser entregadas antes que venzan, no hubo todavía noticias concretas al respecto.

Pettovello echó a De la Torre el viernes, pero los cuestionamientos sobre la megacartera libertaria no frenaron, y la funcionaria pidió primero que la Oficina Anticorrupción (OA) que investigue lo ocurrido, y luego fue más allá presentando una denuncia penal ante la Justicia, la que será sorteada este lunes. Se cuestionaron además manejos salariales de la cartera en los que intervenía la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), otro tema al que el presidente Milei no se ha referido.

En tanto, en la investigación que lleva adelante Casanello por los alimentos almacenados, este sábado se inspeccionó vía un allanamiento el depósito ubicado en Villa Martelli. Se encontraron más de 339.000 kilos de leche en polvo que vencen en julio, una situación que empezó con las denuncias que hacía Juan Grabois y que todavía no tiene definición a la vista.