Milei sobre los jubilados: “Que no me vengan con que no les alcanza la plata”

El presidente anunció la creación de un “consejo económico ad honorem”, aseguró que la inflación “se va a derrumbar” y volvió a cargar contra los gobernadores. “Me creyeron débil”, aseguró.

El presidente Javier Milei brindó el jueves por la noche una entrevista televisiva en la que habló, entre varios temas, de su nuevo “consejo ad honorem”, del número de inflación de los próximos meses, del camino para salir del cepo y del freno al aumento de las dietas de diputados y senadores.

Sobre esto último, se mostró en desacuerdo con el aumento del 30 por ciento de las dietas de los legisladores y justificó su decisión de frenar los incrementos.

“Tiempo atrás, los legisladores se votaban su propia dieta. Como eso generaba una resistencia lógica, se aplicó un esquema de dietas atadas a las paritarias del resto de los trabajadores del Congreso. En ese contexto, tanto Martín (Menem) como Victoria (Villaruel) tenían que firmar aumentos”, explicó el presidente.

“Pero dada la situación del país, pedí sacar esa cláusula y que se avance en algo que quede desligado de paritarias. Que los políticos voten a ver qué quieren hacer y que queden expuestos frente a la sociedad“, justificó.

Asimismo, añadió: “No estoy de acuerdo con que se suban el sueldo. Entiendo que puedan tener necesidades pero hay 60% de argentinos pobres y más del 10% de argentinos indigentes. Entonces que no me vengan con que a ellos no les alcanza porque hay gente que la está pasando muchísimo peor con muchísima menos plata”.

“La inflación se va a derrumbar como un piano”: el optimista diagnóstico de Milei

Otro de los ejes centrales de la charla fue la inflación, a pocos días de que se conozca el dato de febrero. El presidente insistió en que el número será cercano al 15% y destacó que, sin tener en cuenta los aumentos de las prepagas, las tarifas y el arrastre estadístico, ese número “sería de una sola cifra”.

“La primer semana de diciembre los precios viajaban a más del 1% diario, necesitábamos cortar eso como sea, cortando el grifo de emisión, ajustando. Y como no teníamos reservas, inexorablemente había que hacer un sinceramiento del mercado cambiario, Aplicamos un apretón monetario muy fuerte y eso permitió que no se convalidaran precios”, indicó.

“Enero es un mes complicado por la estacionalidad, pero logramos evitar la híper y pasamos a un 20%. Y ahora creemos que va a estar en torno al 15 %. Si a eso le restas el efecto de las prepagas, las tarifas y el arrastre estadístico, estamos muy cerca de un digito, así que el plan está funcionado“, advirtió.

Milei también se refirió al aumento de los alimentos por parte de las empresas, a quienes les pidió que hagan las “correcciones” correspondientes.

“Las empresas preciaron muy fuerte, pero eso es parte de la vida. Después tendrán que corregir, claro. El problema es que lo hacen con promociones, ofreciendo productos al 2×1 o al 3×2, entonces el precio ya queda marcado aunque esté bajando”, argumentó.

Libre competencia de moneda y salida “automática” del cepo

Para Milei, una clara señal de que la inflación caerá abruptamente es la baja en el precio del dólar. “El dólar es un precio más, pero como es un activo financiero, sube primero. Lo que se ve en el dólar ahora, que comenzó a bajar, es un indicador temprano de lo que va a pasar con los precios. Me parece notable, porque está diciendo que de acá en adelante, en algún momento la inflación se va a derrumbar como un piano“, celebró.

Al ser consultado sobre una posible dolarización, optó por hablar de una “libre competencia de moneda”.

“Vamos a ir a una libre competencia de moneda en dos etapas, primero con pesos, y después la propia gente va a terminar queriendo otra moneda. No sé si la gente va a elegir el dólar, pero de lo que sí estoy seguro es de que el peso no va a perder más valor”, analizó.

Sobre la salida del cepo cambiario, evitó dar una fecha estimada, pero dijo que se hará una vez que se logren sanear las cuentas del Banco Central.

“A medida que avanzamos con el saneamiento del BCRA, está cada vez más cerca la apertura del cepo. Estamos convencidos de que va a haber una caída de la inflación muy fuerte, igual que en el valor del dólar. El rebote va a ser en V corta muy acentuada, tenemos esa esperanza. En cuanto podamos tener equilibrado el balance del BRCA, automáticamente abrimos el cepo. De hecho todos los días estamos levantando restricciones”, afirmó.

Demian Reidel encabezará un nuevo consejo económico “ad honorem”

Para poder seguir llevando adelante todas las medidas económicas planeadas, el presidente anunció la creación de un consejo que trabajará ad honorem y a la par del equipo de Economía, el cual será dirigido por Demian Reidel y contará con la presencia de Ramiro Marra.

“Vamos a tener un consejo económico para Presidencia. Va a estar a cargo de Demian Reidel, y vamos a tener varios economistas destacados que van a participar ad honorem, estoy muy contento. Y para los que andan diciendo tonterías de Ramiro Marra, quiero decirles que dentro de ese consejo va a estar Ramiro. La idea es tener gente que pueda pensar por fuera de la caja”, explicó.

“Los gobernadores me creyeron débil”, aseguró Milei a horas de un nuevo acercamiento

Al hacer un balance de su gestión y de señalar errores, se arrepintió de su “buena voluntad” para negociar con los gobernadores.

“Uno de mis mayores errores fue creer que podía negociar de buena fe con los gobernadores. Después de enviar el DNU, cuando empezamos a trabajar sobre la Ley Bases, agregamos un capítulo de coyuntura de cuestión fiscal donde ofrecíamos arreglar el problema que tenían las provincias como consecuencia de lo que se hizo en el gobierno anterior”, explicó el presidente.

“Les planteamos eso a los gobernadores, hasta puse a disposición todo el equipo del Ministerio de Economía para que ayuden con el tema deuda. Y ellos, en lugar de tomarlo como algo de buena voluntad, creyeron que era un síntoma de debilidad, me creyeron débil”, agregó.

Cierre de Télam y posibles privatizaciones

Además, Milei habló del repentino cierre de la agencia de noticias Télam y, al ser consultado sobre el futuro de otras dependencias del Estado, aseguró que privatizará “todo lo que pueda”.

“La idea es privatizar todo lo que se pueda, no creemos en el Estado empresario, porque todo lo que hace el Estado, lo hace mal. Por definición, funciona mal siempre. Aysa y Banco Nación también, no debería quedar nada en manos del Estado“, afirmó.

“Averigüé que Alberto Fernández es abstemio, por eso le pedí disculpas”

Días atrás, el presidente debió salir a pedirle disculpas públicas a Alberto Fernández, tras asegurar que durante la gestión anterior “tomaban champagne Cristal” a diario.

“Hablé con él y me contó que es abstemio. Me comí una fake news, lo pude chequear con periodistas y sí, efectivamente es abstemio, por eso le pedí disculpas. Publique un tuit dejando constancia. Me parece que es de buena gente hacer eso”, contó.

Además, dijo que no habló sobre su antecesor por la causa seguros de ANSES, y dejó el tema en manos de Sandra Pettovello. “Eso está impulsado por Capital Humano y está haciéndose todo el trabajo necesario para terminar con actos de corrupción. A partir de ahora vamos a ir a un esquema de autoseguro, sin intermediarios”, especificó.