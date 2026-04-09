Milei sigue en caída libre en las encuestas: un 65% de los argentinos desaprueba su gestión

Un estudio elaborado por la consultora Zuban Córdobanen la primera semana de abril confirma la tendencia negativa para el Presidente, salpicado por los escándalos y denuncias contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los créditos hipotecarios del Banco Nación sacados por funcionarios y legisladores oficialistas.

Abril extendió el desolador panorama social y político para el presidente Javier Milei, que sigue en caída libre en las encuestas: un reciente informe reveló que el 65% de los argentinos desaprueba su gestión de Gobierno, el número más alto en seis meses.

Se trata del trabajo elaborado por la consultora Zuban Córdoba durante los primeros días del mes, que confirma la tendencia negativa para el jefe de Estado, salpicado por los escándalos y denuncias por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los millonarios créditos hipotecarios del Banco Nación sacados por funcionarios y legisladores oficialistas.

La desaprobación de la gestión liberaría mantuvo su ritmo alcista en lo que va del año: saltó de 49,6% en diciembre, a 52,3% en febrero, 58,7% en marzo y un 65% en abril. En contrapartida, la aprobación fue a la inversa: 48,8%, 45,6%, 35,4% y 33,9%, respectivamente.

Por su parte, ante la consulta de ¿en qué dirección cree que va el país con el gobierno de Javier Milei? los resultados fueron claros y negativos para el Presidente. Una 63,6% considera que el rumbo es incorrecto, un 28% lo describe como correcto, mientras que 8,1% señaló no saber.

Al momento de realizar una análisis anual, el 55% de los encuestados aseguró que su situación económico personal empeoró en los últimos 12 meses, y un 22% considera que el principal problema del país hoy es llegar a fin de mes y pagar deudas.

Fuente: C5N