Milei se volvió a comparar con Moisés y anunció que seguirá “predicando” por el mundo

El presidente dijo que quienes critican sus continuos viajes al exterior son “miopes” y “seres ínfimos” y que “si lo criticaban a Moisés, ¿cómo no me van a criticar a mi?”.

“Cuando el pueblo hebreo ya había salido de Egipto, y habiendo recibido milagros a diario, cuando Moisés se levantaba temprano lo criticaban porque seguro que se levantaba temprano porque estaba peleado con la mujer. Si se levantaba tarde decían que estaba haraganeando, y si se levantaba en punto decían que no tenía nada que hacer”, dijo Milei a Radio Mitre.

“Lo que quiero decir es que si a Moisés, que fue el máximo libertador de toda la historia de la humanidad, lo criticaban todo el tiempo frente a semejantes logros, a mi me pueden decir lo que se les de la gana. Si lo criticaban a Moisés ¿cómo no me van a criticar a mi?”, dijo.

El Presidente llegó este domingo de otra gira por Estados Unidos, donde se reunió con autoridades de Google y con Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, y por El Salvador, adonde viajó para asistir a la asunción de Nayib Bukele. “Un presidente argentino no tenía reuniones de este calibre por lo menos desde el siglo XX en adelante”, dijo.

“Me reúno con uno y después me tengo que encontrar con la visión diminuta de los liliputienses. Me dan pena. No tienen altura de ninguna característica para poder entender la magnitud de lo que estoy haciendo. Critican porque son miopes, seres ínfimos, no entienden la lógica de lo que está pasando. ¿Qué quiere que le haga?”, dijo.

Desde que asumió como presidente, Milei viajó más del doble de veces al exterior que al interior del país. Tras pasar 10 días de la última quincena fuera de la Argentina, volverá a salir para viajar a Italia y Francia a mitad de junio.

LPO