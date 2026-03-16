Milei se mostró con Adorni y ratificó que la inflación va a bajar: “En agosto podría empezar con 0”

En la Bolsa de Comercio cordobesa, el mandatario defendió la disciplina fiscal y proyectó una fuerte desaceleración de precios en agosto

Javier Milei volvió a pisar territorio argentino tras su gira por España. El Presidente eligió la Bolsa de Comercio de Córdoba para retomar su agenda oficial. Expuso ante empresarios y referentes económicos en un encuentro clave que contó con la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, envuelto en la polémica por el viaje a Nueva York junto a su esposa.

El evento marcó el regreso del mandatario después de su participación en el Madrid Economic Forum 2026. En España, Milei se reunió con dirigentes políticos y referentes internacionales.

La cita cordobesa tuvo como anfitrión a Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio local. También participó Guido Sandleris, economista que conduce la Fundación Ecosur y expresidente del Banco Central.

El Presidente centró su discurso en tres ejes: la política económica, las reformas estructurales y las proyecciones para los próximos meses. La inflación y el superávit fiscal dominaron buena parte de su exposición.

Además, el Presidente se mostró junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni, luego de la polémica en torno al viaje a Nueva York junto a su esposa en el avión presidencial. En uno de los videos que se viralizaron, se ve a Milei con su hermana Karina y el propio Adorni, saludando a Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

El superávit fiscal como bandera innegociable del Gobierno

Milei arrancó con una promesa que ya suena a mantra oficial. “Llevamos dos años de gestión y el superávit fiscal sigue en pie y eso va a seguir así”, afirmó ante la audiencia.

El mandatario dejó en claro que el equilibrio de las cuentas públicas no es negociable y que seguirá siendo el pilar de su estrategia económica.

Pero el Presidente fue más allá. Trazó un horizonte ambicioso para su gestión: “Mi planteo a los ministros es trabajar para hacer a la Argentina el país más libre del mundo”.

En esa línea, vinculó el crecimiento económico con la llegada de inversiones. “Hay que mirar la Argentina como si fuera un modelo de negocios: habrá inversión; si hay inversión, hay crecimiento, menos pobres y mejora la calidad de vida… la Argentina podrá crecer”, señaló.

La proyección sobre inflación: “En agosto podría empezar con 0”

Uno de los momentos más resonantes del discurso llegó cuando Milei se refirió a la evolución de los precios. El Presidente adelantó una cifra que genera expectativa en el mercado.

“Estamos convencidos de que la inflación de agosto podría empezar con 0”, afirmó. La frase generó revuelo entre los presentes.

La proyección oficial apunta a que el índice mensual se ubique por debajo del 1%, una meta que el Gobierno considera alcanzable si se mantiene la política monetaria y fiscal actual.

Milei ratificó que no habrá cambios en el rumbo económico. “No vamos a cambiar la forma de hacer las cosas”, advirtió.

Apertura económica y sectores que ganan o pierden

El Presidente también se metió de lleno en el debate sobre la apertura económica y la desregulación. Admitió que no todos los sectores van a crecer al mismo ritmo.

“Es una idiotez creer que uno puede crecer todo equilibrado”, disparó. Y completó: “Hay sectores que se van a expandir y hay otros que se van a contraer”.

La frase refleja la visión del Gobierno sobre la economía: un proceso de transformación donde algunos sectores ganan competitividad mientras otros deben adaptarse o achicarse.

En ese contexto, mencionó la actividad minera. Apuntó contra organizaciones que se oponen a proyectos extractivos con argumentos ambientales.

“Si ustedes para tocar un territorio necesitan la aprobación de la generación que viene atrás cuando vean algo interesante económicamente no se lo van a poder apropiar, no van a poder comer. Pensemos en términos dinámicos, si nos dejamos llevar por lo que dicen los socialistas nos vamos a morir”, expresó.

Críticas duras a la oposición y las protestas callejeras

Milei no esquivó la polémica. Dedicó parte de su discurso a cuestionar a sectores opositores que, según él, buscan sabotear la gestión.

“Están dispuestos a romper todo y a hacer cualquier barbaridad para verlos a ustedes mal”, afirmó. El tono subió cuando se refirió a las manifestaciones frente al Congreso.

“No sé si odian más bañarse o trabajar… Creo que más les molesta trabajar, porque cada dos por tres cuando van a hacer líos al Congreso se llevan lindas duchas”, lanzó.

El mandatario continuó con su arremetida: “No solo tenemos que gobernar sino que tenemos que gobernar contra la retórica de esta horda de vagos que lo único que saben hacer es dar buenos argumentos para tocar la sensibilidad de los seres humanos para seguir viviendo como vagos”.

La presencia de Adorni y la polémica del vuelo oficial

Manuel Adorni acompañó al Presidente durante todo el evento. Su presencia no pasó inadvertida en un momento donde el jefe de Gabinete enfrenta cuestionamientos.

La controversia gira en torno al viaje de su esposa, Betina Angeletti, en un vuelo oficial a Nueva York. También se menciona un vuelo a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval.

En declaraciones televisivas previas, Adorni reconoció el error pero negó que se trate de un delito. “No fue un delito, pero sí un error”, sostuvo.

El funcionario también apuntó que el video del viaje a Punta del Este se filtró desde dentro del Gobierno. “El video salió de las puertas para adentro, estaban de ese lado del vidrio del aeropuerto”, indicó.

Qué sigue después de la visita a Córdoba

La escala en la provincia mediterránea marcó el retorno oficial del Presidente a la actividad local. Antes de este evento, Milei había visitado Córdoba durante el “Tour de la Gratitud”.

Esa gira, realizada junto a Karina Milei, tuvo como objetivo agradecer el apoyo electoral recibido por La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de 2025.

Ahora, con la proyección sobre la inflación de agosto sobre la mesa, el mercado mira con atención los próximos datos oficiales. El Gobierno apuesta a consolidar el superávit fiscal y profundizar las reformas estructurales.

La visita a Córdoba dejó en claro que Milei no piensa modificar el rumbo económico. La apuesta por la apertura, la desregulación y el equilibrio fiscal seguirá siendo el norte de la gestión.

Hoy, desde la Bolsa de Comercio de Córdoba, el presidente @JMilei volvió a dejar algo claro: el modelo de la decadencia se terminó.



Menos Estado, más libertad.

Menos privilegios de la política, más oportunidades para los argentinos que trabajan y producen.



El camino es claro:… pic.twitter.com/gGOwwSLCZ5 — Flavio Arenales (@FlavioArenales) March 16, 2026

Por Marcelo Mussi – IP