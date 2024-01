Milei rescata a Scioli de la casta y lo suma a las fuerzas del cielo

Deja la embajada en Brasil y la poco dignidad que le quedaba.

El exgobernador bonaerense Daniel Scioli, quien estuvo en los últimos años a cargo de la embajada argentina en Brasil, asumirá en la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes del Gobierno de Javier Milei, informó este martes el ministro del Interior, Guillermo Francos.

“Junto al presidente Javier Milei nos reunimos con Daniel Scioli, quien asumirá en la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes del Ministerio del Interior”, publicó Francos en su cuenta de X (ex Twitter) junto a una fotografía de los tres.

Y agregó: “Gracias Daniel por la gran tarea realizada para nuestro país como Embajador en Brasil, reconocida por todos los sectores, y por dejar ese destino, para sumarte a nuestro equipo donde estamos seguros que harás un enorme aporte”.

La afinidad entre Scioli y algunos dirigentes de La Libertad Avanza comenzó a destaparse en diciembre, cuando la canciller Diana Mondino había planteado la posibilidad de que el exgobernador, que estuvo al frente de la embajada argentina en Brasil durante parte del Gobierno de Jair Bolsonaro y del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, siguiera cumpliendo las mismas funciones en el país vecino.

En ese momento, el expresidente Alberto Fernández cuestionó duramente la posibilidad de que Scioli siguiera como embajador. “Ya dije que cualquiera que haya trabajado con nuestro Gobierno tiene que ser objetivamente imposible trabajar con Milei, eso es lo que creo, porque pensamos muy distinto”, dijo entonces el exmandatario.

“No entiendo muy bien cómo se puede representar al Gobierno de Alberto Fernández y al Gobierno de Milei del mismo modo. Y no me vengan con que eso es representar a la Argentina porque eso es falso, son dos Argentinas distintas”, había planteado Fernández.

La designación del exgobernador en la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que depende del Ministerio del Interior, también se enmarca en la amistad que comparte con el titular de la cartera, Guillermo Francos, que fuePresidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Scioli y representante de la Argentina ante el Banco Interamericano de Desarrollo en la presidencia de Alberto Fernández.