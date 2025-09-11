Milei repitió la foto de su “mesa política”: estallaron los memes y la palabra “maniquí” fue tendencia

La viralización de la foto “repetida” muestra cómo el humor digital puede convertirse en síntoma de debilidad política. Mientras las redes lo comparan con un maniquí, el gobierno insiste en el mismo plan de gobierno a pesar del golpe recibido en las urnas.

En apenas tres días, el presidente Javier Milei repitió fotos y poses de sus “mesas políticas”. Misma ropa, misma pose. Las redes sociales captaron esta particularidad y le están pasando factura. Tanto que la palabra “maniquí” fue tendencia en redes sociales.

Quizá sea solo una casualidad que la repetición de esta “estética presidencial” haga juego con el saldo político de las “mesas”: recetas idénticas y un rumbo económico que se repite a sí mismo y continúa inalterado, tras la contundente derrota del gobierno en las elecciones bonaerenses. Tan inalterado que este jueves el presidente vetó las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, que implicaba más fondos para el Hospital Garrahan.

Cabe recordar que la respuesta inmediata frente al golpe electoral del último 7 de septiembre fue el lanzamiento de una serie de “mesas políticas”, conformadas por el propio presidente, Javier Milei, Karina Milei, Patricia Bullrich, Guillermo Francos, Santiago Caputo, Martín Menem y Manuel Adorni.

“Maniquí” fue tendencia

La palabra maniquí representa en el imaginario popular “inmovilidad”, falta de reflejos. Y en ese sentido se replicaron los comentarios de usuarios en redes sociales: “Javier Milei lleva 72 horas sentado en la misma posición con la misma ropa y los usuarios temen que haya fallecido y usen un muñeco de cera como reemplazo”, publicó la cuenta @porqetendencias

“ÚLTIMO MOMENTO Reemplazan al Presidente de los Pies de Ninfa por un maniquí atornillado a la silla. ‘Lo más difícil fue encontrar la misma campera, pero quedó muy bien: ninguno de los participantes detectó el engaño, salvo Caputo que se sorprendió por la ausencia de gritos'”, posteó el usuario @rinconet.

“Se confirma que Javier Milei utiliza una gigantografía de cartón por su fobia a que le saquen fotos”; publica @porqueTTen_X.

También fue viral un video creado por el usuario @NPandemia, donde se observa una persona de origen asiático removiendo un busto del Milei en la oficina presidencial.

El cambio de humor como síntoma de debilidad política

Desde el escándalo desatado por los audios de Spagnuolo y las presuntas coimas en la ANDIS al gobierno le han “entrado las balas” en las redes sociales. Los memes sobre el “3%” o el hit “Alta Coimera” se han popularizado masivamente.

El cambio de “humor social” no solo parece mostrarse en las urnas y en las calles, con próximas movilizaciones en contra de los vetos presidenciales, sino que además aparece reflejado en las redes sociales. Hace pocos meses la risa resonaba desde el oficialismo, los memes se producían desde las huestes libertarianas. La torta parece haberse dado vuelta. Un gobierno del que se ríen es un gobierno débil. Un presidente maniquí es un presidente removible.

Fuente: Perfil