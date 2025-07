Milei reclamó que la Cámara reabra su querella contra Pagni: insistió en que hirió su “honra”

El juez Rafecas desestimó la denuncia por “inexistencia de delito”; advirtió que el periodista ni siquiera había hecho la comparación con Hitler de la que se queja el mandatario, que ayer presentó sus argumentos ante el tribunal de apelaciones

El presidente Javier Milei le reclamó a la Cámara Federal que de curso a la denuncia que él presentó contra el periodista Carlos Pagni y que el juez federal Daniel Rafecas desestimó por “inexistencia de delito”. Ayer, el jefe de Estado expuso sus argumentos al tribunal.

Milei presentó un escrito, con el patrocinio de su abogado Francisco Oneto, en el que pidió que se anule lo hecho por Rafecas, se deje sin efecto la desestimación dispuesta y se avance con el trámite regular que el Código Procesal Penal prevé para denuncias por calumnias e injurias, que incluye, como primer paso, la convocatoria a una audiencia de conciliación entre el querellante y el querellado. La presentación del escrito fue confirmada a LA NACION por fuentes cercanas al Presidente.

Rafecas no citó a las partes a esa audiencia porque advirtió que los dichos de Pagni de los que se quejaba Milei constituían un “análisis político general sobre la fragmentación del sistema democrático” y que “no implicaban imputación alguna concreta ni injuriosa hacia el Presidente”. Pagni ni siquiera había dicho lo que Milei le adjudicó. Por ende, para el juez, no debía darse curso a la querella. El expediente debía cerrarse.

Pero ayer, en su escrito, el mandatario insistió con que el periodista había “trazado una analogía entre el ascenso de Hitler y el del suscripto [Milei] a la Presidencia”.

“Compararme con Hitler no solo hiere mi honra personal, sino que constituye una vejación inadmisible en una sociedad democrática, especialmente considerando mi profeso vínculo emocional, espiritual y político con el pueblo judío, como lo ha acreditado públicamente la prensa nacional e internacional”, dijo Milei.

“Por más que se diga que en ningún caso configurarán injurias los dichos proferidos sobre asuntos de interés público, y aunque esto fuera uno, no cabe duda que ello no puede ser una carta blanca para decir cualquier barbaridad bajo ese pretexto”, alegó Milei.

El Presidente comparó los supuestos dichos de Pagni con el imaginario manejo de un conductor de ambulancia que “va chocando impunemente peatones mientras conduce a atender una emergencia, haciéndolo por la vereda en lugar de por la calle, invocando que el art. 6.5.1 de la ley 2148 de la CABA establece que ‘están exentos de cumplir otras normas, excepto las indicaciones de los agentes de control de tránsito”.

Qué había dicho Pagni

Milei dijo que Pagni le atribuyó “haber realizado las mismas conductas que llevadas a cabo (SIC) por el dictador nazi Adolf Hitler para llegar al poder”, algo que el periodista nunca hizo. Además, incluyó en su denuncia una supuesta cita textual de Pagni que, en rigor, no existió. El Presidente escribió: “El Sr. Pagni mencionó el artículo titulado ‘La Argentina, una torre de Babel’ y dijo que allí se comparaban ’las condiciones por las cuales nuestro presidente argentino llegó al poder con la Alemania hitleriana’, idea que luego continuó desarrollando durante su programa (video disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=FX1HfRcSRZQ)“.

El planteo del Presidente incluye dos errores. El primero es que la frase que Milei cita entre comillas no fue pronunciada por Pagni. El segundo, que “La Argentina, una torre de Babel” no es un artículo que el periodista haya citado en su editorial, sino el título mismo de ese editorial de Pagni que Milei cuestiona.

Según Milei, el columnista de LA NACION realizó un recorrido histórico sobre el régimen nazi con la clara intención de inducir al lector a una “comparación insidiosa” entre el dictador Adolf Hitler y su persona. Milei sostuvo que “con ese fin”, Pagni dijo la frase que falsamente le adjudica.

El periodista no vinculó la llegada de Milei al poder con el proceso que derivó en la asunción de Hitler. En cambio, planteó los riesgos a los que se enfrenta a futuro el mundo a partir de la incomunicación que caracteriza el actual momento de la política global. El periodista citó el libro Hitler: a 30 días del poder, del historiador norteamericano Henry Ashby Turner. “El autor –recordó Pagni- sostiene de manera muy contundente que era muy difícil que Hitler llegara al poder, y se pregunta por qué llegó. Llegó porque cada dirigente importante de la clase política alemana de aquel momento tenía una hipótesis errónea respecto del comportamiento de los demás líderes: una Torre de Babel”.

Pagni afirmó que estamos “en un mundo y en un país muy dominado por ese fenómeno” de la incomunicación. “Tanto que Milei tuvo que pedir disculpas por haber insultado al Papa. Dio una explicación un poco extraña, diciendo que lo insultó porque, dada su condición de pensador anarcocapitalista, no podía entender el rol de un líder comunitario. Eso no justifica los insultos. Pero hay una estrategia de agresividad que se manifiesta también, no solo en la Argentina, sino en muchos otros países, en los ataques a la prensa“, dijo Pagni.

El pedido de nulidad

Milei sostuvo en su escrito que Rafecas le aplicó a su caso un trámite que no correspondía con la “indebida participación del Ministerio Público Fiscal”. Dijo que, por eso, todo lo actuado es “nulo”.

“El error procedimental genera consecuencias materiales concretas: se privó al querellante del ejercicio de su derecho a participar en una audiencia de conciliación, y se colocó al Ministerio Público Fiscal como parte improcedente, desequilibrando la igualdad procesal que impera en los juicios de acción privada”, dijo el Presidente.

Milei se quejó de que el juez no hizo la audiencia de conciliación y resolvió “antes del momento procesal” en el que hubiera estado habilitado a decidir.

Otro elemento que Milei invocó en contra de Pagni fue el dato de que diversas autoridades se solidarizaron con él por la supuesta acusación del columnista.

“Las expresiones del periodista Carlos Pagni (…) han sido objeto de repudio por actores internacionales de primer nivel, como la DAIA, el presidente de Israel Isaac Herzog, y el ministro Amichai Chikli, quienes coincidieron en que tales comparaciones constituyen una trivialización del Holocausto”, dijo Milei, que concluyó: “Esto demuestra que el agravio no es subjetivo ni una cuestión de sensibilidad personal del denunciante, sino que la injuria se proyecta en un plano simbólico y colectivo”.

También citó “la definición de antisemitismo adoptada por la IHRA e incorporada al derecho positivo argentino mediante la Resolución 114/2020″, que sostiene -afirmó Milei- que “constituye una forma de antisemitismo establecer comparaciones entre la política actual de Israel y la de los nazis”. Para el Presidente eso debe aplicarse “de manera análoga cuando la comparación injuriosa se dirige a un Presidente argentino públicamente vinculado con el judaísmo, quien incluso ha manifestado en reiteradas ocasiones su intención de convertirse a dicha religión”.

Fuentes judiciales dijeron a LA NACION que la Cámara Federal resolverá en el corto plazo si hace lugar al planteo del Presidente o desestima definitivamente esta querella.