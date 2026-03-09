Milei reafirmó el apoyo a EE.UU. e Israel pese a las advertencias por posibles riesgos para Argentina

En una entrevista con Luis Majul, el mandatario habló de su eventual retiro, negó internas en el Gobierno, defendió su estilo confrontativo y opinó sobre la denuncia contra Tapia, el conflicto de FATE y la relación con Victoria Villarruel.

El presidente Javier Milei defendió su estilo confrontativo frente a la oposición, ratificó el alineamiento internacional de su Gobierno con Estados Unidos e Israel y aseguró que no busca modificar las reglas institucionales para extender su permanencia en el poder. En ese marco, afirmó que si cumple un eventual segundo mandato se retirará de la política en 2031 para llevar una vida tranquila en el campo junto a sus perros.

“Para mí, el 2031 —supongamos que fuera reelecto— me voy a vivir a un campo y voy a estar con mis hijitos de cuatro patas, leyendo, escribiendo y dando conferencias”, sostuvo el mandatario durante una entrevista.

Las declaraciones forman parte del reportaje realizado por Luis Majul, emitido este domingo 8 de marzo por La Nación+, en el que el jefe de Estado abordó temas políticos, económicos y de gestión, además de responder a críticas de la oposición y de sectores empresariales.

Consultado sobre la posibilidad de buscar la reelección, Milei insistió en que no pretende modificar la Constitución ni alterar el sistema institucional para perpetuarse en el poder. “Falso, falso de acá a la China”, respondió al ser consultado sobre versiones que hablan de reformas para habilitar reelecciones indefinidas. “A mí se me dio un mandato por cuatro años, con opción a cuatro adicionales dentro de esa regla de juego. Yo juego en esa regla de juego”.

En esa línea, explicó que su continuidad dependerá únicamente de la evaluación de la sociedad sobre su gestión. “La reelección va a ser algo que va a surgir naturalmente si yo hago las cosas bien, como consecuencia de hacer las cosas bien”, planteó.

El mandatario comparó la lógica institucional con el deporte: “Cuando usted termina el primer tiempo, ¿usted quiere cambiar las reglas? Bueno, yo pienso igual. No se cambia el contrato a mitad de proceso”.

Milei defendió su estilo confrontativo: “Al kirchnerismo no le regalo un milímetro”

Durante la entrevista, Milei también defendió su estilo confrontativo frente a sectores opositores. “Yo tengo un perfil más gladiador y estoy dispuesto a ir a la pelea”, dijo al recordar momentos de tensión en el Congreso. Y agregó: “Yo al kirchnerismo no le regalo un milímetro. Si me vienen a buscar a mí, me encuentran”.

En ese contexto, marcó una diferencia con el gobierno de Mauricio Macri. “A mí no me van a hacer lo que hicieron a Macri, que se lo llevaron puesto. Si me quieren venir a llevar puesto, me los voy a llevar puestos yo a ellos”, afirmó.

Milei defendió la denuncia contra Tapia y Toviggino: “Si son culpables, que paguen con toda la fuerza de la ley”

El Presidente también se refirió a la denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra el titular de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, por presunta evasión impositiva y retención indebida de aport

Milei aseguró que no intervino en el caso y defendió la independencia judicial. “Si usted se fija, yo a lo largo de todo este proceso no me he metido en lo más mínimo”, sostuvo. Y agregó que el rol de su gobierno es permitir que la Justicia avance sin interferencias: “Si los señores Tapia y Toviggino son culpables, que paguen con toda la fuerza de la ley, como corresponde”.

Milei apuntó contra Madanes Quintanilla por el cierre de FATE: “Es un empresario prebendario y extorsionador”

En otro tramo de la entrevista, el mandatario cuestionó con dureza al empresario Javier Madanes Quintanilla, accionista de Aluar y titular de la fábrica de neumáticos FATE, que cerró su planta recientemente. Según afirmó, era una práctica habitual “apretar gobiernos con que si no le daban la protección para FATE y para Aluar les tiraba las 920 familias a la calle”.

El jefe de Estado lo calificó como un empresario “prebendario y extorsionador” y defendió la apertura económica como parte de su programa de reformas. Según explicó, el objetivo es reducir los costos para los consumidores y mejorar la eficiencia económica, aun cuando ello implique cambios en la estructura productiva.

“Si usted elimina esa protección, va a pagar el neumático lo que vale. Y ese dinero que se ahorra se va a gastar en otros sectores de la economía, donde se generan empleos más productivos”, argumentó.

Milei reletivizó las internas en el Gobierno y defendió el rol de Karina Milei

Consultado sobre supuestas disputas dentro del oficialismo entre Karina Milei y el asesor Santiago Caputo, el Presidente relativizó las versiones y sostuvo que las diferencias dentro del equipo de gobierno son normales.

“Si todas las personas que trabajan conmigo pensaran igual, entonces no está pensando nadie”, afirmó. En ese sentido, aseguró que las decisiones se toman luego de debatir distintas alternativas dentro del Gabinete: “A mí no me importa tener la razón. A mí me importa hacer lo correcto. Si usted cae en la trampa del ego, está jodido”.

“Es mentira”: Milei rechazó que busque la renuncia de Villarruel

El mandatario también respondió a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien había insinuado que desde el Ejecutivo se buscaba su renuncia. “Es mentira. No quiero la renuncia de Villarruel”, aseguró Milei durante la conversación con Majul.

“Nos eligieron por cuatro años. ¿Qué parte no se entiende?”, afirmó. Y agregó que la continuidad de la vicepresidenta depende de su rol institucional: “Mientras cumpla con su función institucional, ¿cuál es el problema?”.

Caso Nahuel Gallo: Milei cuestionó la disputa política tras su liberación

Durante la entrevista, Milei también se refirió a la liberación del gendarme Nahuel Gallo, quien regresó al país luego de permanecer 448 días detenido en Venezuela, y responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro por su captura. Gallo había sido arrestado en diciembre de 2024 cuando ingresó al país desde Colombia y permaneció incomunicado durante más de un año hasta su liberación.

El presidente sostuvo que lo “importante” es que el Gallo volvió con vida al país y cuestionó las disputas políticas que se generaron alrededor del caso. “Lo importante es que el gendarme Nahuel Gallo volvió a la Argentina con vida. Eso es lo más importante. Que esté nuevamente en la Argentina”, afirmó.

En ese marco, Milei vinculó la liberación con el escenario internacional y aseguró que fue posible a partir de cambios políticos en Venezuela impulsados desde Estados Unidos. “Esto es posible gracias al accionar del Gobierno de Donald Trump, que liberó a Venezuela del dictador Maduro y comenzó un proceso de transición hacia un sistema democrático. Como parte de esa transición se empezaron a liberar presos políticos”, sostuvo.

El mandatario agradeció la colaboración de otros países durante el conflicto diplomático. “Debemos dar las gracias al gobierno de Italia, que cuando nos abandonaron la embajada ellos la tomaron”, señaló.

En otro tramo de la entrevista, el presidente planteó interrogantes sobre la liberación del gendarme. “La pregunta es simple: Nahuel estuvo 448 días secuestrado. Si tenían el contacto para traerlo, ¿por qué no lo trajeron antes?”, sostuvo.

Milei también criticó lo que consideró una utilización política del caso por parte de sectores opositores y algunos periodistas. “Que hagan un uso político y miserable de una situación así muestra lo que tenemos enfrente. No son adversarios, son enemigos”, afirmó.

Tras su regreso al país, Gallo brindó una conferencia de prensa en el Edificio Centinela de Gendarmería Nacional. Allí relató que todavía está procesando lo ocurrido durante su detención. “No estoy preparado para contar las atrocidades que me hicieron”, expresó el gendarme, quien explicó que aún intenta recuperarse tras el cautiverio.

Milei y su “apoyo total y absoluto” a Estados Unidos e Israel

Hacia el final de la entrevista, Milei fue consultado por la situación internacional, en particular por la guerra en Medio Oriente y el posicionamiento de la Argentina frente al conflicto. En ese contexto, el presidente ratificó el alineamiento de su Gobierno con Estados Unidos e Israel y volvió a cuestionar con dureza a Irán, país al que responsabilizó por el “financiamiento del terrorismo internacional”.

“Apoyo total y absolutamente la posición de Estados Unidos y de Israel”, aseguró. En ese marco, sostuvo que Irán incumplió compromisos internacionales vinculados al desarrollo nuclear y continuó respaldando organizaciones terroristas: “Se comprometió a dejar de desarrollar armas nucleares y sigue desarrollándolas, poniendo en riesgo a toda la región y al planeta”.

También volvió a cargar contra el kirchnerismo al referirse al memorándum con Irán firmado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Siguiendo con su tono confrontativo, el presidente recordó los atentados terroristas en Argentina y apuntó directamente contra la exmandataria. “Irán continuó financiando terroristas. Terroristas que acá nos pusieron dos bombas”, afirmó, en referencia a los ataques contra la AMIA y la Embajada de Israel.

Luego agregó: “La condenada firmó un memorándum para que fueran excluidos”. En ese contexto también mencionó al fiscal Alberto Nisman, quien investigaba el atentado contra la AMIA y el acuerdo con Irán. “Nunca explicaron por qué lo mataron”, dijo el mandatario, asumiendo que no murió por suicidio.

Consultado por el argumento de la oposición según el cual un alineamiento automático con Washington podría aumentar el riesgo de atentados en la Argentina, Milei rechazó esa hipótesis. “Falso”, respondió. Y agregó: “Hay países alineados con Estados Unidos que recibieron ataques terroristas y países que no lo están que también los recibieron”.

Además, planteó que los atentados terroristas suelen planificarse durante largos períodos. “¿Usted cree que un atentado terrorista se planifica de un día para el otro? Puede llevar diez años. Los que dicen eso son gente muy poco instruida respecto a estas cuestiones”, afirmó.

Milei apuntó contra Kicillof y cuestionó su gestión como ministro de Economía

Siguiendo con su tono confrontativo hacia la oposición, el mandatario también apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien lo había acusado de perjudicar deliberadamente a la provincia de Buenos Aires. Para Milei, el planteo del dirigente kirchnerista reproduce el mismo modelo económico que —según su visión— llevó al “estancamiento del país durante las últimas décadas”.

“El otro rumbo que él propone es el que llevaba el kirchnerismo”, sostuvo. El presidente recordó el paso de Kicillof por el Ministerio de Economía durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner y cuestionó los resultados económicos de esa etapa. “Tuvo los términos de intercambio más altos de la historia, 30% por encima del promedio, y logró que el PBI per cápita cayera”, afirmó.

Según su análisis, con ese contexto internacional favorable la economía argentina debería haber crecido significativamente. “Tendría que haber crecido 9% y cayó. Listo, se terminó la discusión”, agregó.

En ese sentido, volvió a contraponer su programa económico basado en la liberalización de la economía con lo que considera el modelo “intervencionista” del kirchnerismo. “Nosotros decidimos abrazar el modelo de la libertad. Los países más libres son 12 veces más ricos que los reprimidos y tienen mucha menos pobreza”, afirmó.

Para ilustrar su argumento, Milei apeló a una comparación recurrente entre Corea del Norte y Corea del Sur. “Es el mismo país, la misma gente, las mismas dotaciones. La única diferencia es el sistema. Una foto tomada de noche muestra a Corea del Norte completamente oscura y a Corea del Sur iluminada”, explicó.

Milei defendió su tono y llamó “cavernícolas” a sus opositores

Hacia el final del reportaje, Majul también lo consultó por las críticas que suele recibir por su estilo confrontativo y sus descalificaciones hacia dirigentes políticos y periodistas. Milei defendió su forma de responder frente a lo que considera agresiones políticas y mediáticas: “A mí me gustaría que discutan el contenido de lo que dije, no las formas”, planteó.

En ese sentido, volvió a utilizar calificativos duros contra sectores de la oposición, a los que él acusó de actuar con violencia política. “Los que estuvimos ahí vimos lo que son esos cavernícolas: iletrados, brutos y violentos”, sostuvo.

También recordó episodios de tensión en el Congreso y apuntó nuevamente contra el kirchnerismo. “Son los mismos que quisieron romper los taquígrafos para impedir una sesión. Son los mismos que pactaron con Irán y los mismos que pusieron dos bombas en la Argentina”, dijo.

“Me agradecieron la paliza a los ‘kukas’”: Milei defendió su confrontación política

El mandatario aseguró que no está dispuesto a ceder frente a lo que considera ataques políticos. Incluso mencionó comentarios que recibió de dirigentes del PRO tras su último discurso. “Me dijeron ‘gracias’ por la paliza que le di a los ‘kukas’”, relató.

Según contó, dirigentes cercanos a Mauricio Macri le transmitieron que durante la gestión de Cambiemos debieron soportar constantes agresiones del kirchnerismo. “Me dijeron: ‘No sabés lo que fue tener que soportar a esta gente entre 2015 y 2019. Era hora de que alguien los ponga en vereda’”.

Y concluyó: “Yo no me voy a dejar pasar por arriba. Tengo convicción y, sobre todo, coraje y agallas para enfrentarlos”.

Fuente: Perfil