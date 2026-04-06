Milei ratificó su respaldo “total y absoluto” a Estados Unidos e Israel en la guerra con Irán

Las declaraciones del Presidente, difundidas en una entrevista al diario español El Debate volvieron a poner en primer plano su posicionamiento internacional, sus definiciones ideológicas y sus críticas a líderes extranjeros.

Las declaraciones de Javier Milei, difundidas en una entrevista al diario español El Debate volvieron a poner en primer plano su posicionamiento internacional, sus definiciones ideológicas y sus críticas a líderes extranjeros.

En primer lugar, el mandatario argentino dejó en claro el alineamiento de su gobierno en el escenario geopolítico actual, al expresar un respaldo “total y absoluto” a las acciones de Estados Unidos e Israel en el conflicto con Irán. Milei sostuvo que Israel representa “el bastión de Occidente” y lo vinculó con los valores fundacionales del capitalismo, mientras que acusó a Irán de no aceptar la convivencia con ese Estado y de buscar su eliminación. En esa línea, también cuestionó a lo que denominó la “prensa internacional socialista” por sus críticas al gobierno israelí.

En el plano interno y cultural, el Presidente reafirmó su postura contraria al aborto, al que definió como “un asesinato agravado por el vínculo”. Argumentó que la vida comienza en la concepción y que cualquier interrupción en ese proceso constituye una violación al derecho fundamental a la vida. Al mismo tiempo, diferenció esta posición de su mirada sobre la eutanasia: aunque se manifestó personalmente en contra, sostuvo que se trata de una decisión individual en la que el Estado no debería intervenir si no hay daño a terceros.

Por otro lado, Milei rechazó de manera categórica los planteos sobre un eventual pedido de perdón de España a los países hispanoamericanos por la conquista. Consideró que ese tipo de reclamos implican “análisis anacrónicos” y defendió la imposibilidad de juzgar hechos históricos con parámetros actuales.

Finalmente, el mandatario dedicó varios pasajes a cuestionar al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien calificó en términos extremadamente duros. Según Milei, España aún no ha experimentado plenamente las consecuencias del socialismo, aunque advirtió que la pertenencia a la Unión Europea actúa como un límite. Además, aseguró que algunos argentinos que emigraron a ese país están regresando “espantados” al encontrar similitudes con el kirchnerismo.

Fuente: Perfil







