Milei quiere meter en Corrientes su primer gobernador y le pide a Camau Espínola que se pinte de violeta

El año que viene sólo se elige gobernador en Corrientes y Santiago del Estero, que la Casa Rosada ya da por perdida. Milei quiere que sus candidatos se asuman de La Libertad Avanza.

Carlos “Camau” Espínola se convirtió en un leading case para la Casa Rosada. El senador que consiguió su banca por el peronismo se convirtió en aliado del gobierno y ahora coquetea con la idea de ser el candidato de Milei en las elecciones de gobernador de Corrientes del año que viene.

Su candidatura se convirtió en un tema central para la Casa Rosada que cree que tiene chances de ganarle al candidato del radical Gustavo Valdés y ofrendarle así a Milei su primera gobernación. Pero no está fácil.

La Casa Rosada quiere que Camau se asuma como candidato pleno de la Libertad Avanza, en lugar de apoyar ellos una alianza provincial que los incluya dentro de un amplio abanico de fuerzas que respalden a Camau. “Tenes que pintarte de violeta, ponerte la gorra de Milei y hasta salir a andar en windsurf con una vela que diga Milei”, le dijeron medio en broma medio en serio, al ex campeón olímpico.

Esa postura es todo un mensaje para los dirigentes que aspiran a reperfilarse para el 2027. El gobierno no parece demasiado interesado en pagar extrapartidarios que quieran mantener un perfil “propio”.

Un importante dirigente del Gobierno explicó a LPO que, como el año próximo se vota gobernador solamente en Santiago del Estero y Corrientes, La Libertad Avanza se concentrará en en el único distrito donde al menos tiene chances de armar una boleta competitiva. “En Santiago del Estero no podemos competir porque es como ir a jugar contra el Barcelona, en la cancha del Barcelona y con un árbitro hincha del Barcelona”, afirmó.

En efecto, el kirchnerista Gerardo Zamora controla su provincia casi en términos absolutos. De los 7 diputados que representan su jurisdicción en la Cámara Baja, le responden los siete, mientras que en el Senado, donde ingresan dos por la mayoría y uno por la minoría, los tres pertenecen a su armado. El sólo tiene mas legisladores nacionales que un partido mediano.

Ante ese escenario, puso el foco en Corrientes y como reveló LPO en exclusiva, no descarta que Camau sea su candidato. Pero hay que pintarse de violeta, el color de La Libertad Avanza. “Para que le sirva al gobierno, tener que ser el candidato de Milei”, le dijeron.

Sin embargo, un dirigente muy cercano a Camau descartó esa posibilidad. “Camau es de Camau, no fue de Cristina, no fue de Macri y no fue de Alberto, es correntino”, afirmó y agregó: “podría vivir en Valencia o en cualquier parte del mundo y ser el capo del Comité Olímpico por ser el medallista olímpico más premiado, pero eligió vivir en Corrientes y eso los correntinos lo valoran”.

La discusión no parece sencilla. Y aunque en el entorno de Espínola concedieron que “hay diálogos para avanzar en una estrategia común”, los libertarios hablan de decisiones ya saldadas para encarar la campaña electoral en clave oficialista.

Hasta mitad de este año, Karina Milei apostaba a potenciar la figura del diputado Lisandro Almirón, pero tanto en el litoral como en Capital Federal asumen que no levanta. “A Almirón lo conocemos: estuvo con nosotros, con De Narváez, con Camau y ahora está con Milei”, graficó un diputado provincial.

Para colmo, la suerte del radicalismo es todavía una incógnita, con Valdés sin reelección, Ricardo Colombi en franca disputa y el partido intervenido, al tiempo que Cristina Kirchner delegó la reorganización del PJ en el reaparecido José Ottavis.

El peronismo se reconfortó apenas porque este este miércoles logró aprobar por 18 votos contra 12, la implementación de Boleta Única en la Cámara de Diputados de la provincia, a tres días del cierre del período de sesiones ordinarias, contra la voluntad del gobernador y gracias a una fisura en el bloque radical. Pero igual el proyecto puede dormir a partir de ahora en los cajones del Senado provincial que controla Valdés y es improbable que se pueda poner en tratamiento un cambio de reglas electorales el mismo año de los comicios.

La movida, según deslizó ante LPO un legislador, fue diseñada por el titular de Diputados, Pedro Perucho Cassany, quien se habría reunido con funcionarios de Casa Rosada la semana pasada. Una señal que la Casa Rosada quiere confrontar con el radical dialoguista.

Pero tampoco está tan claro que tanto sumaría el respaldo de Milei en la elección provincial. Un consultor correntino explicó a LPO que “tampoco suma mucho que Milei venga a visitar la provincia y pongan una canción de La Renga”. “Acá si no cerrás un acto con un chamamé o la banda del momento, no andás”, resumió.

