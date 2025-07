Milei pidió mayor apertura comercial y amenazó con irse del Mercosur

El mandatario argentino advirtió que buscará la desregulación comercial y amenazó: “Lo haremos acompañados o solos”. Además, el frío saludo con Lula, que visitará a Cristina Kirchner detenida en su domicilio.

Minutos antes de las 10 de la mañana de este jueves 3 de julio, el presidente Javier Milei comenzó a recibir a sus pares del Mercosur y la Sesión plenaria de los Estados Partes. En todos los casos, hubo un saludo cordial a los pocos metros que iban ingresando al Palacio San Martín, donde también estaban el canciller argentino, Gerardo Werthein, y la secretaria de Presidencia, Karina Milei. Pero sin dudas, el ingreso de Luiz Inácio Lula da Silva fue el que se llevó todas las miradas.

Es que no solo porque fue el último en llegar, sino porque al ingresar debió esperar a que permitieran el acceso a su fotógrafo, lo que demoró un par de minutos mientras la transmisión oficial del evento, que a su vez cortaba la imagen del brasileño y generaba incertidumbre. Finalmente, Lula ingresó y se dio probablemente uno de los saludos más fríos con Milei. En un momento, el mandatario argentino pareció haberle hecho un chiste con una leve sonrisa, pero no recibió más que una mueca del otro lado.

Se trata de la primera visita del mandatario de Brasil al país desde la asunción de Javier Milei. Al concluir la cumbre, los presidentes compartieron un almuerzo en la sede diplomática, aunque sin la presencia del ahora nuevo presidente pro tempore, que se fue directamente a visitar en Constitución a la expresidenta detenida con prisión domiciliaria, Cristina Fernández de Kirchner, lo que aumenta el clima de tensión con el gobierno.

Al momento de su discurso, Lula también dejó dos menciones que lo diferenciaron de Milei: destacó al papa Francisco y al expresidente de Uruguay José “Pepe” Mujica. “Dos grandes pérdidas de dos grandes líderes”, lamentó.

En contrapunto, el saludo más cálido fue del jefe de Estado argentino con su par de Paraguay, Santiago Peña, al que se lo escuchó decirle a Milei “¡vamos con todo!”, entre risas de ambos. Y esa sintonía también se notó en los discursos de ambos, enfocados en pedir mayor apertura comercial en la cumbre.

También participaron los presidentes de los Estados miembros: Yamandú Orsi, de Uruguay, y Luis Arce, de Bolivia. Además, fueron invitados el mandatario panameño José Raúl Mulino, la vicepresidenta de Euador, María José Pinto, y diplomáticos de Chile, Perú, y Colombia. Al concluir, Milei le entregó la presidencia pro tempore a Lula da Silva.

Fuerte discurso de Milei en la Cumbre Mercosur

“Si bien fue creado con nobles intenciones, el Norte se fue empantanando, privilegiando solo a algunos sectores, favoreciendo una estructura elefantiásica. Se incumplió el objetivo inicial, de mercado y de común quedó cada vez menos. Nosotros buscamos ponerle fin a lo que consideramos una inercia destructiva”. Así comenzó su discurso Milei, poniendo hasta en duda la permanencia en el bloque.

Y agregó: “Propusimos un esquema más libre, en lugar de la cortina de hierro a la que hoy estamos sometidos. Debemos dejar de pensar el Mercosur como un escudo frente al mundo, y verlo como una lanza”.

“Por eso mismo, propusimos que como bloque nos movemos hacia un esquema comercial y regulatorio mucho más libre, en lugar de la cortina de hierro a la que hoy estamos sometidos, en el que cada país pueda gozar de mayor autonomía para aprovechar sus ventajas comparativas y su potencial exportador”, continuó el mandatario, quien advirtió que si no lo acompañan en sus políticas desregulatorias, lo hará “solo”.

“Sería una gran alegría que, dentro de unos años, cuando Argentina tenga nuevamente la oportunidad de presidir este bloque, nos encontremos en la recta final para lograr este conjunto de objetivos. Pero si esto no fuera posible, y los socios del bloque prefirieran resistir, persistir en un camino que no nos ha resultado, entonces tendremos que insistir en flexibilizar las condiciones de sociedad que nos unen. Emprenderemos el camino de la libertad, y lo haremos acompañados o solos, porque —como ya he dicho— Argentina no puede esperar”, dijo Milei.

Milei también celebró el relanzamiento del vínculo con la Unión Europea y mencionó avances en las negociaciones con Emiratos Árabes Unidos, India, Israel, El Salvador y Panamá. “Cada año que pasa sin mayor libertad comercial es un año en el que una empresa no puede crecer ni contratar gente”, advirtió.

En su mensaje, también exigió la “inmediata liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo”, detenido en Venezuela, y condenó las detenciones ilegales en ese país. Agradeció además el apoyo del bloque a la “Declaración Especial sobre la cuestión Malvinas”, reafirmando el reclamo argentino sobre las islas y los espacios marítimos circundantes.

Sin confrontar, Lula dio una visión opuesta a la de Milei

Tras el fuerte discurso de su par argentino, Lula bajó el tono y dio una mirada opuesta: “Uno busca los lugares donde se siente seguro, y para Brasil ese lugar es el Mercosur. Tenemos una red de acuerdos que se extendió a los estados asociados, toda América se transformó en un área de libre comercio. Estar en el Mercosur nos protege”.

Otro punto en donde marcó una postura antagónica fue cuando pidió ir contra el “negacionismo ambiental” y construir un “Mercosur verde”, algo que en reiteradas ocasiones el gobierno rechaza, especialmente las cuestiones vinculadas al cambio climático. Por otro lado, pidió “fortalecer” el Instituto de Derechos Humanos del Mercosur, que funciona en la ex Esma y donde la administración libertaria viene ajustando su presupuesto.

Orsi y Arce también coincidieron en la postura del brasileño de defender al bloque Mercosur, mientras que Peña acompañó la mirada de Milei.

En lo que sí hubo una visión común es cuando el mandatario brasileño expresó su deseo de firmar el acuerdo con la UE “antes de que termine el mandato” en la presidencia del bloque. Y apoyó el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas.

Werthein confirma la exención arancelaria para nuevos productos

El canciller argentino, Gerardo Werthein, confirmó hoy la exención arancelaria para 50 productos . “Se trata de una decisión de gran relevancia”, dijo y agregó: “Se habilita, de ese modo, a la adaptación de cada país”.

Se trata de la inclusión en la Lista Nacional de Excepciones al Arancel Externo Común de hasta 50 códigos arancelarios que impulsa cada miembro del Mercosur, más allá de los 100 que rigen en la actualidad.

Este punto forma parte de la agenda promovida por el Gobierno argentino en el Mercosur y fue propuesta luego de la imposición arancelaria que aplicó en todo el mundo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Bajo la presidencia rotatoria de Milei, el Mercosur se abocó a cuestiones de carácter netamente económico, un perfil que cambiaría una vez que Lula tome las riendas para este segundo semestre de 2025. En el radar de Itamaraty emerge la agenda verde, un aspecto denostado por la Casa Rosada y criticado en diversas oportunidades por el propio mandatario argentino en foros internacionales.

Una de las cuestiones que marcó el mandato de Milei al frente del bloque regional es el bajo perfil del jefe de Estado, quien no tuvo en agenda ninguna reunión bilateral. De hecho, de no haber grandes sorpresas, la foto de este jueves podría no ser en el Palacio San Martín sino en el domicilio de la exvicepresidenta.

La visita de Lula da Silva a Cristina Kirchner

El mandatario brasileño pisó suelo argentino este miércoles, en lo que marca su primera visita al país desde que inició la administración del libertario. Su llegada se da en un contexto de tensiones con Milei por sus diferencias ideológicas y su posible visita a Cristina Fernández de Kirchner.

Se espera que el encuentro entre el hombre de Itamaraty y la expresidenta argentina, que desde hace dos semanas cumple con su prisión domiciliaria por la causa Vialidad, se concrete este jueves por la tarde, una vez concluida la agenda institucional del brasileño en la Ciudad de Buenos Aires.

Cristina Kirchner y Lula da Silva

De todos los mandatarios latinoamericanos presentes en el cónclave del Mercosur, solo Lula y Arce se expresaron en favor de Cristina Kirchner, mientras Orsi señaló que no se metería en cuestiones judiciales de otro país.

Cumbre del Mercosur: la negociación por el acuerdo con la UE

La sesión plenaria de los líderes del bloque estuvo marcada por las negociaciones sobre nuevas exenciones arancelarias y el acuerdo con la UE (Unión Europea), una iniciativa que lleva un cuarto de siglo de negociaciones y se aceleró en la última década. Este último punto quedará en manos de Lula, que deberá encabezar la negociación al asumir la presidencia del bloque.

Las demoras por la firma del tratado se deben a la presión que el sector agrícola francés ejerce sobre el presidente Emmanuel Macron, quien semanas atrás visitó a Lula en Brasil y pidió reciprocidad con el foco puesto en las reglas de producción. Por el momento, se evalúa la posibilidad de que el convenio Mercosur-Unión Europea pueda estar listo a finales de 2025.

Javier Milei, Luis Lacalle Pou, Luiz Inácio da Silva y Santiago Peña junto a Ursula von der Leyen en la LXV cumbre del Mercosur en Montevideo.

Este miércoles, el canciller Gerardo Werthein, junto a sus pares latinoamericanos, alcanzó que se firme otro acuerdo pendiente: el tratado de libre comercio del Mercosur con el bloque europeo EFTA, compuesto por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. La administración argentina celebró esto como un logro, y espera que llane el camino para la negociación con la UE.

Mediante un comunicado conjunto, Werthein sostuvo que el acuerdo entre ambos bloques “creará un área de libre comercio de casi 300 millones de personas con un PIB consolidado de alrededor de US$4,3 trillones”.

Por Julian D’Imperio-Perfil