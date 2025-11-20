Milei nombró a Lisandro Catalán en YPF para que cobre un sueldo de 140 millones

El ex ministro del Interior logró que lo nombren director de YPF, donde compartirá sillas con su amigo Guillermo Francos.

Javier Milei nombró a Lisandro Catalán en el directorio de YPF y el tucumano cobrará 140 millones de pesos por mes apenas dos semanas después de dejar el ministerio del Interior.

LPO anticipó que Catalán había pedido un lugar en YPF no tanto por sus conocimientos en materia energética (es abogado) sino por los sueldos estratosféricos que da la empresa público-privada a sus directores.

El sitio especializado EconoJournal adelantó que Catalán se quedó con la silla que tenía Carlos Bastos, que fue secretario de Energía de Domingo Cavallo y había ingresado a YPF ni bien la empresa quedó en manos de Horacio Marín.

El directorio de la petrolera se convirtió en una suerte de embajada para los ex funcionarios del gobierno libertario. Guillermo Francos, el ex jefe de gabinete, tiene una silla en ese directorio y sigue sin aclarase si cobra o no.

También sigue en el directorio Eduardo Rodríguez Chirillo, que dejó de ser el secretario de Energía 13 meses atrás. El otro director por parte del Ejecutivo sigue siendo José Rolandi, que sobrevive en la jefatura de gabinete desde los tiempos de Nicolás Posse. Su membresía en YPF arrastra una polémica por conflicto de intereses desde el año pasado, cuando due designado en la comisión evaluadora que determina qué proyectos entran al RIGI.

Fuente: LPO

