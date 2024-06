Milei: “Me van a tener que sacar muerto de la Rosada para lograr quebrar el déficit fiscal”

El Presidente cuestionó a economistas y periodistas (a quien llamó “delincuentes”) y calificó de “gansos” a los que critican la falta de independencia del Banco Central.

El presidente Javier Milei fue el principal orador este miércoles 12 de junio en la Exposición Argentina de Economía, Finanzas e Inversiones (Expo EFI). En su discurso, el primer mandatario cuestionó a economistas y periodistas (a quien llamó “delincuentes”) y calificó de “gansos” a los que critican la falta de independencia del Banco Central y enfatizó: “Hicimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad en solo tres meses”

“La última vez estuve como candidato, tuvimos éxito y ahora vuelvo como presidente”, dijo Milei, quien luego completó: “A seis meses del gobierno, hay que hacer un repaso de lo que recibimos, lo que hicimos y a lo que apuntamos”.

Javier Milei se refirió a la herencia recibida cuando llegó al gobierno

El presidente enumeró la herencia recibida, detallando el alto nivel de pasivos remunerados que había en el Banco Central. “Podíamos tener una hiperinflación monstruosa”, detalló. Además “Teníamos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) caído. Cuando el acuerdo está caído, las revisiones suelen tardar tres meses y nosotros lo cerramos en un fin de semana”, aseveró sobre la situación ante el organismo multilateral de crédito.

El presidente enumeró la herencia recibida, detallando el alto nivel de pasivos remunerados que había en el Banco Central. “Podíamos tener una hiperinflación monstruosa”, detalló. “Teníamos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) caído. Cuando el acuerdo está caído, las revisiones suelen tardar tres meses y nosotros lo cerramos en un fin de semana”, aseveró sobre la situación ante el organismo multilateral de crédito.

Javier Milei en vivo en EXPO EFI

Javier Milei se refirió a la inflación y al plan de ajuste

En esa misma línea, Milei dijo que las políticas fiscales y monetarias del Gobierno anterior eran “delirantes”. “Emitieron 13 puntos del PBI durante el último año, eso muestra el tamaño de la bomba que dejaron”, explicó. “Bajamos la inflación de un ritmo que iba al 17.000 al 50 por ciento anual”, “Eso responde a un programa de estabilización duro”.

“Teníamos que atacar al déficit del tesoro y del BCRA. Siempre estuve del lado del shock y eso no iba a cambiar cuando estuviera al frente del barco”, expresó Milei y añadió: “No creo en el gradualismo”. “No creo en el gradualismo, eso es defender a los delincuentes de la política”

Sobre el Impuesto País, el presidente dijo que, de aprobarse la Ley Bases en el Congreso, se bajará para luego continuar el sendero hacía su eliminación. “desde hace seis meses que se discute la ley, eso habría hecho que el ajuste sea menos doloroso”.

Luego criticó al economista Carlos Melconian: “la tintura le está quemando el cerebro”. “La motosierra está siendo el 90% del ajuste mientras que la licuadora es solo el 10%”. Y añadió: “El déficit cero no se negocia, me van a tener que sacar muerto de la Casa Rosada para quebrar el superávit fiscal”.

Milei apoyó la gestión de Sandra Pettovello

Sobre asistencialismo el presidente detalló: “Estamos con el nivel de AUH más alto de la historia y multiplicamos la asistencia de la tarjeta alimentar y del plan mil días. También ayudamos a las familias de clase media para que no cambien a los chicos de colegio”. En este sentido, “la ministra Pettovello sacó la presencialidad de los planes y eso fue fundamental para terminar con los gerentes de la pobreza”, “Les quitamos el financiamiento a estos delincuentes”, “Esto no es gratis, Capital Humano está siendo bombardeado por estos delincuentes que inventan mentiras”.

Javier Milei volvió a criticar a los periodistas

Luego, el presidente se refirió a las críticas a sus viajes y dijo: “Odio viajar y ahora me critican por tener que viajar por trabajo“. “Estamos en un país muy raro”, sentenció.

“También inventaron que no iba a ir al G7 y ahora inventan que me desdije y que voy“, dijo el presidente. Luego añadió: “El periodismo despotrica porque le cortamos la pauta”. “Esos delincuentes tienen que competir y no vivir del Estado”.

Milei calificó de “gansos” a los que critican la falta de independencia del Banco Central

“Los que querían que llevemos el dólar a 600 son los que se quejan del atraso cambiario”, detalló el presidente. “Recompusimos el balance del BCRA y lo pusimos en términos positivos”, añadió. “Sobrecumplimos con las metas fiscales, monetarias y de acumulación de reservas”, expresó el economista. Luego complementó: “No faltan los gansos qué critican la falta de independencia del BCRA. Las decisiones son interdependientes porque el Banco Central estaba quebrado”.

Para el mandatario: “Se está reconstruyendo la curva de bonos” y “estamos poniendo la deuda donde tiene que estar”. En este sentido, se refirió al ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, para explicar las mejoras en el sistema financiero y monetario: “Moreno controlando precios es un cavernícola, pero peor es pensar que se pueden controlar los precios presentes y futuros con la tasa de interés”. “Hicimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad en solo tres meses”, finalizó.

Milei se refirió a la posibilidad de salir del cepo cambiario

Sobre el cepo el presidente explicó: “Hay que terminar de limpiar el balance del BCRA“. “De los 18 billones que hay de pasivos remunerados, 12 son del sector público”. “También nos falta limpiar la perversión qué avaló el FMI con los puts. Monetariamente estamos para salir del cepo pero tenemos ese problema”, concluyó.

Milei sobre la eventual aprobación de la Ley Bases

El presidente aseguró que “si estas reformas pasan, harían que la Argentina escale 90 puestos en materia de libertad económica y pasaríamos a parecernos a países como Alemania y Francia”. “Sería una reforma estructural ocho veces más grande que la de Menem”, detalló sobre el ambicioso proyecto de ley que se está tratando en el Senado.