Milei maniobra para sostener a Adorni, asediado por rumores de reemplazo y un Congreso en guardia

Un informe reveló un giro de ATN a provincias aliadas. La actividad parlamentaria, con freno de mano oficialista. ¿La oposición quiere echarlo?

El presidente Javier Milei no encuentra por ahora una forma de sortear la crisis política que desataron el escándalo por los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el caso $LIBRA, por lo que empezó a maniobrar con reparto de fondos frescos para las provincias aliadas y un freno de mano a la actividad del Congreso, donde la oposición presiona al funcionario para que dé explicaciones y algunos fantasean ya con removerlo de hecho.

Si bien en la Cámara de Diputados confirmaron a iProfesional que los bloques opositores no tienen por ahora los votos suficientes para eso -les faltarían casi 20- lo cierto es que el impacto del tema en la opinión pública da un margen para dudas y a eso se suma que en las últimas horas empezaron a circular nombres para un eventual reemplazo de Adorni, que van desde Diego Santilli a Pablo Quirno y de Sandra Pettovello a “Lule” o Martín Menem.

Cerca del presidente de la Cámara baja rechazaron de plano esa última posibilidad ante una consulta de este medio, pero lo cierto es que la “danza de nombres” por sí sola -que trasciende desde la propia Casa Rosada- ya es un indicador negativo para el jefe de Gabinete. El Presidente y sobre todo Karina Milei quieren sostenerlo, según confirman en La Libertad Avanza, pero el impacto personal del escándalo en el funcionario y el desgaste político son factores que influyen.

En ese contexto, mientras el mandatario y la poderosa secretaria General monitorean la situación el Gobierno empezó a moverse con un ojo puesto en el Congreso, donde el viernes pasado un grupo de diputados opositores de distintos bloques presentaron un pedido de interpelación a Karina Milei, por el caso $LIBRA, y otro a Adorni, por sus viajes en el avión oficial junto a su esposa y el anterior a Punta del Este en un vuelo privado cuyas facturas acrecentaron las sospechas.

Javier Milei maniobra para sostener a Manuel Adorni: ¿reparto de ATN para blindar alianzas?

En las últimas horas circuló un informe de la consultora Politikon Chaco que dio cuenta de un giro de $47.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a 11 provincias cuyos gobernadores son aliados clave para el oficialismo por los votos que manejan en el Congreso, especialmente en Diputados. Las transferencias fueron entre jueves y viernes de la semana pasada, en el pico del escándalo.

De acuerdo al informe, las provincias más beneficiadas fueron Corrientes, Mendoza y Entre Ríos, seguidas por Misiones, San Juan, Chaco, Salta, Catamarca, Chubut, Jujuy y Neuquén. El desembolso representa poco más del 130% a lo girado en febrero por ATN, que son transferencias que el Poder Ejecutivo puede hacer a las provincias en situaciones específicas y de forma discrecional.

“Abrieron la billetera”, comentan con ironía y realismo político en la oposición más dura. Sugieren así que la Casa Rosada está tratando de mantener cerca a sus aliados provinciales por si la ofensiva opositora en el Congreso escala en los próximos días, tras el feriado del martes. Por si acaso, el oficialismo empezó al mismo tiempo a enfriar la actividad parlamentaria.

El miércoles y jueves Diputados se abocará a la audiencia pública sobre la reforma de la Ley de Glaciares, que ya tiene media sanción del Senado y el Gobierno quiere aprobarla en abril. Sin embargo, todavía no hay una hoja de ruta para los proyectos que se anunciaron la semana pasada como la reforma del Código Penal y las iniciativas sobre propiedad privada (cambios en Ley de Expropiaciones, Ley de Tierras y de Manejo del Fuego).

A ellos se suman modificaciones a la Ley de Discapacidad y a la de Financiamiento Universitario. Además de que hasta este lunes no había ingresado ninguno de esos proyectos, según fuentes parlamentarias consultadas por este medio el oficialismo todavía no tiene los votos para esas dos últimas, que están sometidas a tironeos entre el Gobierno y la oposición hace dos años.

Un freno a la actividad del Congreso: audiencia por Glaciares y agenda en suspenso

En rigor, la actividad limitada a la audiencia pública sobre Glaciares parece más un intento del oficialismo por demorar la reapertura del recinto. Necesita asegurarse primero de que la oposición no tendrá chances alguna de juntar los votos para aprobar las interpelaciones de Karina Milei y de Adorni, a quien igualmente esperan para que brinde el informe mensual de gestión ante el Congreso.

Como adelantó iProfesional el cumplimiento de esa obligación constitucional se demoraría hasta abril y podría realizarse en Diputados y no en el Senado, como estaba previsto originalmente. Pero mientras esperan, la oposición mantiene en alto la presión sobre Adorni. Por caso, en el kirchnerismo no descartan promover la moción de censura, el mecanismo parlamentario para remover al jefe de Gabinete.

Para ello se necesita de la mayoría absoluta de cada Cámara del Congreso: 129 votos en Diputados y 37 en el Senado. “Hoy no hay número para nada de eso”, reconocieron a este medio en el despacho de un legislador opositor que no forma parte del kirchnerismo. Nada impide que el escándalo trepe hasta acercar los votos que faltan, pero a LLA esto ya le da algo de tranquilidad.

Y es que igualmente esos 129 votos se necesitan para tener quórum y para blindar la aprobación por mayoría simple de las interpelaciones de Adorni por el tema de los vuelos y de Karina Milei por $LIBRA, pero la oposición llega por ahora a 111 entre Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, parte de Provincias Unidas y exlibertarios o aliados más frágiles.

Entre esos últimos se cuentan a Marcela Pagano, convertida en una férrea opositora, y el MID de Oscar Zago, que ya avisó que su apoyo al oficialismo será variable, según supo este medio. La cordobesa independiente Natalia de la Sota también entra en los cálculos de la oposición. Entre los 18 de Provincias Unidas, en tanto, hay por lo menos seis muy “duros” con el Gobierno.

La oposición mantiene alta la presión sobre Adorni y LLA toma recaudos

“Si es contra Adorni, en Provincias Unidas se vuelven todos duros”, apuntó a iProfesional una fuente de ese sector. En ese caso, la oposición juntaría 123 votos. Más cerca de la mayoría, pero todavía insuficientes. De todas formas, la fuente señaló que en ese numeroso espacio “todavía no se habló de moción de censura”.

Los operadores parlamentarios más experimentados evalúan que a la oposición le sirve más el desgaste del jefe de Gabinete y, con él, del discurso del Gobierno. Observan que, además de no tener asegurada una mayoría, “si van con los cuchillos entre los dientes lo victimizan”.

No obstante, el oficialismo no quiere dejar margen alguno para sorpresas. En ese marco es donde se inscriben la distribución de ATN, el freno de mano a la actividad de Diputados (dado que en el Senado podrían empezar a moverse en los próximos días los pliegos judiciales) y otras maniobras, como el intento de mantener el mando de la Comisión de Juicio Político.

Ese cuerpo fue el que Menem impidió que fuera presidido por Pagano cuando la diputada todavía integraba las filas de LLA. En teoría, la disputa fue la que precipitó su ruptura con el oficialismo pero, a la vista del perfil ultra opositor que cultiva hoy (denunció penalmente a Adorni y reveló la casa sin declarar que le atribuyen en un country de Exaltación de la Cruz) el riojano se adelantó. Ahora intenta que la comisión la encabece Gabriel Bornoroni, jefe del bloque oficialista.

En cualquier caso, el escándalo que golpea a Manuel Adorni obliga a Javier Milei y su tropa a extremar los cuidados en el Congreso ante un conglomerado opositor que hoy no tiene la fuerza que supo demostrar antes de las elecciones legislativas del año pasado, pero se mantiene en guardia. Al jefe de Gabinete lo rodean las versiones de salida y el Gobierno trata de sostenerlo, pero los días por venir serán clave.

Por Pablo Sieira – IP