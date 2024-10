Milei: “Las jubilaciones crecieron más de diez puntos por encima de la inflación. Y si las medís en dólares, se triplicaron”

El Presidente habló de la interna del PJ y se mostró en desacuerdo con Victoria Villarruel, luego de que homenajeara a Isabel Perón: “Me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina Kirchner adentro”.

El presidente Javier Milei se metió en la interna del Partido Justicialista, que enfrenta a la exvicepresidenta Cristina Kirchner y al gobernador Ricardo Quintela, dijo que le “encantaría poner el último clavo al cajón del kirchnerismo” y se diferenció de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, tras su reivindicación a Isabel Perón.

Durante una entrevista con Todo Noticias (TN), a propósito del malestar político entre la dos veces presidenta y Axel Kicillof, opinó: “No es un problema para mí, pero sí para la oposición. También hay una parte de morbo. Me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina Kirchner adentro”.

Más adelante, el jefe de Estado se mostró en desacuerdo con el encuentro entre Villarruel e Isabel Perón y la inauguración del busto de la expresidenta en el Senado. “No lo hubiera hecho. El caso de la señora María Estela Martínez de Perón no realza a las mujeres. No creo que haya llegado a su lugar por sus méritos intelectuales y profesionales”, dijo. Y siguió: “Además, me parece que ser un gobierno de las características del de María Estela Martínez de Perón, que derivó en el Rodrigazo, que implicó sextuplicar la tasa de inflación y quintuplicar la tasa de inflación, no es un modelo a seguir. Y tampoco me parece razonable hacer una reivindicación de alguien que creó la Triple A”.

No obstante, aclaró que dentro del Gobierno no son “manada” y que la vicepresidenta “tiene una visión de las cosas” que él no comparte. “Si ella quiere poner un busto de María Estela Martínez de Perón en el Senado… Bueno, es la casa de ella. En la mía no la va a encontrar seguro.”.

En materia económica, el Presidente evocó el término deep motosierra, acuñado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. “En nuestro Gobierno la motosierra no va a parar jamás. De hecho, la baja de gasto público está enfocada en poder bajar impuestos”, reforzó el mandatario.

Al momento de hacer un balance de sus diez meses en el poder, empezó con una chicana destinada a “Pepe” Albistur: “Los que estaban comiendo pochoclos esperando a que nos cayéramos en abril deben estar bastante gordos”. “Al margen de las humoradas, estamos convencidos de que estamos haciendo el mejor gobierno de la historia. Recibimos una situación extremadamente compleja. La Argentina condensaba los desequilibrios de las tres grandes crisis que sufrimos. Y nosotros bajamos la inflación al 28%. Y va a seguir bajando, no tengan dudas. Tuvimos el proceso de desinflación nunca antes visto en la historia argentina”.

Consultado respecto de una posible proyección inflacionaria para 2025, aclaró: “Nosotros no hablamos de proyecciones, no me gusta. Las puedes hacer como un escenario para tener un orden de magnitudes. La economía es la ciencia de la acción humana. Si yo te pregunto qué vas a estar consumiendo de acá a 15 días, no lo sabés. Imaginate si tengo que hacer la proyección para 47 millones de argentinos para todo un año. Es una quimera”.

Cepo cambiario, jubilaciones y financiamiento universitario

“El cepo lo vamos a abrir. Soy liberal libertario. No hay nada que odie más que algo que restrinja la libertad de los individuos. Ahora, no estoy dispuesto a salir a cualquier precio”, insistió el Presidente en relación a la quita de restricciones para el libre acceso al dólar en el marcado cambiario.

Asimismo, remarcó que hubo una “mejora” en las jubilaciones: “Crecieron más de diez punto por encima de la inflación. Y si las medís en dólares, se triplicaron”.

Entre otros datos, destacó que su gobierno logró “bajar en ocho puntos porcentuales la pobreza” y vaticinó: “Esto no es un tema menor. De acá para adelante solamente buenas noticias. Esto tiene que ver con que subió el salario real y mejoraron las jubilaciones”.

Sobre el conflicto entre el Ejecutivo y las universidades por el veto al financiamiento, Milei analizó: “Es muy interesante el tema de los estudiantes. Las universidades es lo que se considera en la Argentina una vaca sagrada. Los políticos utilizan estas causas nobles para esconder los robos. Lo mismo hicieron con los planes sociales. Cuando esta discusión arrancó, el apoyo a las universidades como institución era 90-10. Hoy ese número es 50-40. La imagen de las universidades cayeron 30 puntos. Esto sucede porque la gente entendió de qué se trata eso. Acá no está en juego ni la universidad pública ni el arancelamiento. Lo único que queremos hacer nosotros es auditarlas. ¿Cuál es el problema? Los que roban no quieren. Entonces los políticos empiezan con discusiones mentirosas”.

En particular, apuntó contra Miguel Ángel Pichetto (Hacemos Coalición Federal), que dijo durante la sesión en la que se blindó el veto al financiamiento universitario que Milei estaba equivocado. “La imagen más repugnante, rastrera y miserable de la política la mostró el discurso de Miguel Pichetto. Él dijo ‘Milei cree que gana con el veto, pero pierde’. Él piensa en términos de la vieja política, en términos populistas. No por nada fue el jefe de la banca del kirchnerismo en el Senado durante bastante tiempo. Piensa en la toma de decisiones mirando las encuestas”, lanzó.

Cambios en el Gobierno, Mauricio Macri y las “mentiras” de los medios de comunicación

En los tramos finales de la entrevista, y tras la salida de Rodríguez Chirillo (Energía) y Leopoldo Sahores (Cancillería) -ambos serán reemplazados por figuras cercanas a Mauricio Macri-, Milei respondió a las críticas de Martín Lousteau. En una entrevista radial, el legislador radical había dicho que el expresidente Macri acompañó el veto a los jubilados y al financiamiento universitario a cambio de cargos. “El ladrón cree que todo el mundo es de su misma condición”, arremetió el mandatario.

“Él en sus líneas tiene al diputado Martín Tetaz, que me desafiaba durante la campaña de la misma manera. Lousteau cree que todos hacen política como el espacio de él, por cargos y demás. Yo cada vez que tengo que evaluar puestos… Tengo una gran relación con el expresidente Macri. Y a veces nosotros tenemos algunas propuestas para cubrir y yo las consulto con él. La experiencia tiene un valor importante en estas cuestiones. Hay sectores que son muy delicados. Si él me puede aportar personas valiosas para solucionar los problemas, no tengo ningún problema en incorporarlos”, se defendió.

Luego, renovó sus críticas hacia la prensa: “Digo que voy a mantener las universidades públicas no aranceladas y aseguran todo lo contrario. Hicieron una campaña negativa y los medios fueron cómplices de expandir todas esas mentiras. Fue la campaña negativa más grande en la historia de la humanidad. Hubo fuerte complicación en los medios y en los periodistas, que mintieron abiertamente en contra de una persona. Se metieron con mi familia, con mis perros, con todos. El 85% miente todo el tiempo. Lo que digan me tiene sin cuidado. Que hagan la interpretación que quieran”.

Justicia, el vínculo comercial con China y elecciones “irregulares” en AFA

Por último, Milei intentó quitar peso a un posible rechazo de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en el Senado. “Quiero una justicia independiente. Soy el primero que defiende las instituciones. En eso soy extremadamente prolijo. Pero si el Senado me lo bloquea, es la vida”.

Habló además sobre China como socio comercial y un viaje al gigante asiático en enero: “Es altamente probable que vaya a la reunión de la CELAC en enero. Las relaciones con China son excelentes. Es un socio amigable. Lo único que quieren es que no los molesten. No entrar en confrontaciones”.

En cuanto al presente del fútbol argentino, Milei habló sobre la relección de Claudio “Chiqui” Tapia como presidente de la AFA: “Nosotros podríamos tener una liga local de mucha mejor calidad si no fuera por los manejos turbios que tiene la AFA. la Inspección General de Justicia (IGJ) ordenó que era inválido hacer el adelantamiento de elecciones que propuso Tapia. Parecen Venezuela con [Nicolás] Maduro, que adelantaron la navidad. Está causa va a seguir en la Justicia”.