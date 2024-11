Milei: “La recesión ya se terminó, de acá para adelante son todas buenas noticias”

El jefe de Estado aseguró que su plan económico “funcionó y seguirá funcionando” y llamó al sector privado a invertir para que “la recuperación sea más rápida”. “Cada día los argentinos seremos más ricos”, afirmó.

El presidente Javier Milei visitó este mediodía las oficinas de la billetera digital Ualá, ubicadas en el barrio porteño de Palermo, junto a su joven CEO, Pierpaolo Barbieri, de sintonía fina con la administración libertaria. Allí, ratificó que su programa económico “funcionó” y “va a seguir funcionando”, y que los argentinos “cada día seremos más ricos“.

El mandatario recorrió desde las 11:45 el moderno complejo ubicado en Coronel Marcelino Freire al 3650, con vistas al Rosedal de Palermo, al Hipódromo de Palermo y al Campo Argentino de Polo, que fue inaugurado a mediados de septiembre. Allí, fue recibido por los más de 1.500 colaboradores de la startup.

Pasado el mediodía, comenzó a brindar un breve discurso que se esperaba sea similar al que dio en la sede de Mercado Libre, en compañía de Marcos Galperín. A diferencia del Ejecutivo de Mercado Libre, fervoroso defensor de las políticas libertarias, Barbieri mantiene un perfil moderado que no lo exime de hacer público su apoyo al jefe de Estado en más de una oportunidad. Desde su cuenta de X, el pasado viernes calificó la jornada de hoy, marcada por la visita del libertario como un “día clave como pocos”.

“La recesión terminó”

El mandatario enfocó el discurso en la economía y su programa. Fiel a su estilo, leía mientras colaba algún chiste que generaba risas y aplausos entre los presentes.

Allí, dijo que “hoy nos encaminamos a retomar la senda de la estabilidad. Hoy ya podemos decir que la recesión ya se terminó. De acá para adelante son todas buenas noticias“.

Sin embargo, aseguró que su próximo trabajo es “decapitar el monstruo de 100 cabezas que es el Leviatán argentino que llamamos Estado” y llamó al sector privado como el principal responsable de que “la recuperación sea lo más rápido posible”.

Más adelante, destacó la magnitud del ajuste que hizo: “Fijense que interesante, si antes les contaba que íbamos a hacer un ajuste de 15 puntos del PBI, hubieran dicho que nos íbamos a una catástrofe, a una gran depresión. Es más, cuando empezó a bajar la inflación dijeron que era a costa de generar una nueva recesión”.

“Y es interesante porque la inflación mayorista viajaba al 54% mensual cuando llegamos, hoy viaja al 2% mensual. Técnicamente estamos cerca de la inflación monetaria cero“, agregó, y concluyó en que “hicimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad y la economía sólo sufrió durante tres o cuatro meses. Y eso es porque el ajuste cayó sobre el sector público, no sobre el privado, por más que quieran decir otra cosa”.

Críticas a los medios y chistes sobre las obras públicas

En otro pasaje de su discurso, Milei, acompañado por Manuel Adorni, Karina Milei, Javier Lanari y otros de sus funcionarios, se peleó nuevamente con algunas de las críticas que recibe de los medios de comunicación.

“Si leyeran las editoriales de los medios pareciera que estamos en el medio de la Segunda Guerra Mundial y perdiendo. Pero bueno se llama ‘abstinencia de pauta’, se la cortamos y evidentemente parece que les duele. El órgano más sensible es el bolsillo”, acusó.

En ese marco, resaltó que “por eso prefiero venir acá y felicitarlos y no inaugurar una obra pública, costosa e ineficiente que no sirve de nada. De hecho no puedo inaugurar una obra pública porque además la corté de cuajo. Pero ¿se acuerdan que los políticos se juntaban a inaugurar canillas u hospitales que inauguraban tres veces? Necesitamos esto, sinceridad. No se me ocurre mejor defensa del capitalismo que esto”.

Un pedido especial de Milei al sector privado

Por último, el Presidente cerró su discurso enfatizando que “la actividad económica encontró su piso en abril, y ya en agosto se encontraba prácticamente igual que como estaba en diciembre. Por lo que ya estamos mejor que cuando asumimos. En vez de ser cada día más pobres, seremos cada día más ricos“.

Y dejó un pedido al sector privado: “Le digo a todos los actores del sector privado argentino: aprovechen a subirse al tren del progreso ahora. Es comprar más barato. No nos creyeron al inicio y se perdieron una ganancia de 70% en dólares, siendo el país que más ha redituado desde el inicio del año. Ya se ven las burbujitas del pedo de buzo“.

Quién es Pierpaolo Barbieri, fundador de Ualá

A sus 36 años, estudió Historia y Economía en Harvard, donde logró el apadrinamiento de Niall Ferguson y fundó el unicornio argentino que hoy vale más de mil millones de dólares.

Tras el anuncio del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, el CEO celebró los intentos del Gobierno de “cambiar el rumbo” de la Argentina, y a través de sus redes sociales señaló: “Nadie podrá decir que Milei no fue valiente“. Incluso llegó a ofrecerse para administrar una de las políticas sociales del Estado, la Tarjeta Alimentar, que alcanza a los más vulnerables.

“La Tarjeta Alimentar debería ser abierta, para que cada uno reciba su dinero en cualquier banco público, privado o billetera. Así el Estado se ahorra plástico, mantenimiento y cada persona elige libremente”. “En Ualá nos ofrecemos a ayudar y hacerlo gratis”, indicó en diciembre de 2023, a días de la asunción.

En los últimos meses también habló a favor de la expansión de la soja digital, lo que calificó como “parte crucial del futuro de la Argentina”.

Tras las elecciones de Estados Unidos, el CEO celebró la elección del republicano Donald Trump y destacó la “excelente elección democrática a pesar de los profundos debates ideológicos”.

A mediados del mes de mayo, en plena recesión, la fintech anunció el despido de a 140 personas, el equivalente al 9% de la plantilla, alegando un proceso de reorganización interno.

