Milei hizo echar a Cachanosky en la Cámara de Comercio

El presidente amenazó con no dar su discurso en el acto por los 100 años de la entidad si no se iba el economista.

Javier Milei hizo echar al economista Roberto Cachanosky del evento del acto por los 100 años de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), enojado por las críticas a su plan de gobierno.

El hecho fue revelado por el periodista Marcelo Bonelli en diario Clarín. Según informó, el presidente amenazó con no dar su discurso si no se iba Cachanosky, un liberal del que no soporta sus críticas.

“Que se vaya. Yo no hablo”, dijo Milei y su entorno le trasladó el mensaje a las autoridades de la Cámara de Comercio y Servicios. Según Bonelli, Cachanosky decidió irse para no perjudicar a la entidad.

El economista tiene una muy buena relación con el presidente de la CAC, Natalio Grinman, que después del episodio se fotografió sonriente con Milei. Bonelli contó que varios empresarios importantes fueron testigos del desagradable momento, pero Cachanosky evitó darlo a conocer para no perjudicar a la CAC.

LPO consultó a Cachanosky para que diera su versión de la publicación, pero el economista no respondió. De todos modos, confirmó lo publicado por Bonelli a través de su cuenta de X donde, si bien no hizo comentarios, compartió algunos mensajes de solidaridad. También confirmó un mensaje fuerte de una usuaria que acusa a Milei de fascista y lo compara con “Il Duce” o “el Führer”.

Tampoco las autoridades de la Cámara de Comercio quisieron hacer comentarios ante la pregunta de este medio.

Un testigo del evento consultado por LPO fue elocuente: “fue un episodio lamentable”.

Por LPO