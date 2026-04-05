Milei habilita un adelanto millonario a gobernadores y busca respaldo legislativo en medio de la crisis

El gobierno de Javier Milei habilitó un adelanto millonario de fondos a las provincias y reactivó el diálogo con los gobernadores, en una jugada clave para consolidar apoyos en el Congreso y acelerar el tratamiento de reformas estructurales en medio de las investigaciones judiciales. ¿se adelantan las elecciones presidenciales?

La medida contempla la entrega de hasta $400.000 millones en concepto de adelantos de coparticipación para unas 12 provincias, incluyendo tanto distritos aliados como otros con vínculos más tensos con la Casa Rosada.

Javier Milei envía fondos a provincias: busca apoyo de gobernadores

En el oficialismo reconocen que la relación con los gobernadores es determinante para sostener la agenda legislativa. Por eso, el adelanto de fondos aparece como un gesto concreto para fortalecer esos vínculos y garantizar respaldo en votaciones clave.

El Ejecutivo busca aprovechar una “ventana política” en la que todavía cuenta con aliados dispuestos a acompañar las reformas, al menos en el corto plazo.

Además, la decisión apunta a evitar que las provincias deban financiarse en el mercado a tasas elevadas, lo que suma un componente financiero a la jugada política.

Ley de Glaciares y otras reformas, en la mira

En la Casa Rosada consideran urgente recuperar la iniciativa política y ganar protagonismo en la agenda pública. En ese marco, el Congreso se convierte en el principal escenario para impulsar proyectos que permitan al Gobierno retomar centralidad.

La estrategia también busca dejar atrás tensiones internas y mediáticas recientes, mientras se intenta mostrar dinamismo en la gestión y capacidad de avanzar con reformas.

Entre los proyectos que el oficialismo pretende tratar en las próximas semanas aparecen iniciativas sensibles, como modificaciones en la Ley de Glaciares y otros cambios regulatorios vinculados a sectores productivos.

El plan del Gobierno incluye un paquete amplio de reformas que necesita sí o sí del respaldo de gobernadores y legisladores dialoguistas para avanzar. En ese contexto, la negociación política se vuelve tan relevante como la estrategia económica.

La Casa Rosada apuesta a consolidar mayorías circunstanciales para aprobar leyes clave, en un escenario donde las provincias mantienen un rol central tanto por su peso legislativo como por su incidencia en sectores estratégicos como la minería o la energía.

Así, el adelanto de fondos no solo busca aliviar las cuentas provinciales, sino también ordenar el frente político y garantizar gobernabilidad en una etapa donde el oficialismo necesita mostrar resultados concretos.

Fuente: IP